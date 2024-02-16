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У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ

У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 10:57  •  576 просмотра

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российских детей вблизи норвежской границы обучают военным навыкам, таким как стрельба из штурмовых винтовок и изготовление камуфляжа.

В поселке печенега мурманской области рф, в семи километрах от норвежской границы российские дети тренируются стрелять из автоматов и плести маскировочные сетки. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 11 февраля редактор Barents Observer Томас Нильсен опубликовал в своем аккаунте X несколько фотографий о работе с детьми и молодежью в российском поселке печенега, граничащем с норвежским муниципалитетом Сёр-Варангера.

На них дети проходят обучение с оружием - настоящими автоматами Калашникова и муляжами оружия. Также есть фотография девочки, которая плетет маскировочную сетку.

Независимая организация по проверке фактов Faktisk проверила их. Изображения являются скриншотами с видео и фотографий, размещенных российской военно-патриотической молодежной организацией "Юнармия".

Я подумал, что было бы хорошо опубликовать некоторые фотографии и показать их людям, потому что я не думаю, что я единственный, кто удивлен... Это совершенно новая повседневная жизнь, которая пришла прямо к нам. Для той части Норвегии, которая граничит с Россией, это жестоко,

- прокомментировал увиденное Нильсен.

Редактор Barents Observer отметил, что обучение молодежи рф проводит на территории, которую из Норвегии "можно увидеть в бинокль". Он также добавил, что многие люди в Норвегии "не осознают серьезности изменений, которые переживает российское общество".

Мы не говорим о детях на стрельбище в Тиволи Гарденс (парк развлечений в Копенгагене - ред.), которые стреляют из пневматических винтовок. Это тренировки профессиональных, взрослых солдат, которые учат детей ходить в строю,

- подчеркнул Нильсен.

Мэр приграничного муниципалитета Сёр-Варангер Магнус Меланд считает, что договор о дружбе между Сёр-Варангер и печенгой теперь должен быть отменен. Он подчеркнул, что видеть кадры тренировок детей "абсолютно сюрреалистично".

Напомним

На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти рф планируют поставить на воинский учет всех юношей в возрасте от 17 лет.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
norvegiyaНорвегия
ukrainaУкраина
Біля кордону з Норвегією російських дітей вчать стріляти - ЗМІ
Russian children are taught to shoot near the border with Norway - media
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У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ

российских детей вблизи норвежской границы обучают военным навыкам, таким как стрельба из штурмовых винтовок и изготовление камуфляжа.

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