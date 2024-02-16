У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ
Киев • УНН
российских детей вблизи норвежской границы обучают военным навыкам, таким как стрельба из штурмовых винтовок и изготовление камуфляжа.
В поселке печенега мурманской области рф, в семи километрах от норвежской границы российские дети тренируются стрелять из автоматов и плести маскировочные сетки. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 11 февраля редактор Barents Observer Томас Нильсен опубликовал в своем аккаунте X несколько фотографий о работе с детьми и молодежью в российском поселке печенега, граничащем с норвежским муниципалитетом Сёр-Варангера.
На них дети проходят обучение с оружием - настоящими автоматами Калашникова и муляжами оружия. Также есть фотография девочки, которая плетет маскировочную сетку.
Независимая организация по проверке фактов Faktisk проверила их. Изображения являются скриншотами с видео и фотографий, размещенных российской военно-патриотической молодежной организацией "Юнармия".
Я подумал, что было бы хорошо опубликовать некоторые фотографии и показать их людям, потому что я не думаю, что я единственный, кто удивлен... Это совершенно новая повседневная жизнь, которая пришла прямо к нам. Для той части Норвегии, которая граничит с Россией, это жестоко,
Редактор Barents Observer отметил, что обучение молодежи рф проводит на территории, которую из Норвегии "можно увидеть в бинокль". Он также добавил, что многие люди в Норвегии "не осознают серьезности изменений, которые переживает российское общество".
Мы не говорим о детях на стрельбище в Тиволи Гарденс (парк развлечений в Копенгагене - ред.), которые стреляют из пневматических винтовок. Это тренировки профессиональных, взрослых солдат, которые учат детей ходить в строю,
Мэр приграничного муниципалитета Сёр-Варангер Магнус Меланд считает, что договор о дружбе между Сёр-Варангер и печенгой теперь должен быть отменен. Он подчеркнул, что видеть кадры тренировок детей "абсолютно сюрреалистично".
Напомним
На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти рф планируют поставить на воинский учет всех юношей в возрасте от 17 лет.
У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ
российских детей вблизи норвежской границы обучают военным навыкам, таким как стрельба из штурмовых винтовок и изготовление камуфляжа.
НАТО рассматривает возможность развертывания сил Альянса по всей Европе - СМИ
НАТО разрабатывает планы развертывания вооруженных сил Альянса по всей Европе в ответ на интенсификацию оборонной промышленности и наращивание военного потенциала россии за последний год.
Украина вернула тела еще 58 погибших защитников
Тела еще 58 украинских солдат, погибших в войне с россией, были возвращены в Украину благодаря сотрудничеству украинских властей и Международного Красного Креста.
Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой
Министр образования Украины объявил, что Харьковский педагогический университет им. Сковороды останется независимым и не будет объединен с Харьковским национальным университетом им.
Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters
Индия возобновила импорт российской нефти сорта Sokol в феврале после двухмесячного перерыва, причем по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода получили поставки, согласно данным отслеживания судов и торговых источников.
В Киеве произошло ДТП на Кольцевой дороге: движение транспорта затруднено
Дорожно-транспортное происшествие на Кольцевой дороге Киева вызвало частичное затруднение движения транспорта.
Благодаря хранению газа в Украине трейдеры из ЕС сэкономили более 300 миллионов долларов - Economist
Европейские трейдеры направили 3 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища Украины, благодаря чему им удалось сэкономить более 300 миллионов долларов.
На Ивано-Франковщине нетрезвый водитель наехал на велосипедистку: женщина погибла
Пьяный водитель сбил насмерть 63-летнюю велосипедистку в селе Хутор-Будилов Ивано-Франковской области, Украина.
Лукашенко пугает сторонников: оппозиция якобы предлагает Польше переделить территории Беларуси и россии
Лукашенко обвиняет белорусскую оппозицию в намерениях отдать Польше западные регионы, а взамен расширить Беларусь за счет российской территории, если Россия проиграет войну с Украиной.
Половина поездов отменена, сотни тысяч людей вынуждены искать автосообщение из-за масштабной забастовки железнодорожников во Франции
Сотни тысяч путешественников во Франции вынуждены искать автомобильные сообщения из-за масштабной забастовки железнодорожников, которые отменили половину поездов на февральские школьные каникулы.