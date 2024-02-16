Біля кордону з Норвегією російських дітей вчать стріляти - ЗМІ

В селищі печенега мурманської області рф, за сім кілометрів від норвезького кордону російські діти тренуються стріляти з автоматів та плести маскувальні сітки. Про це повідомляє NRK, пише УНН.

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Зазначається, що 11 лютого редактор Barents Observer Томас Нільсен опублікував у своєму акаунті X кілька фотографій про роботу з дітьми та молоддю в російському селищі печенега, що межує з норвезьким муніципалітетом Сьор-Варангера.

На них діти проходять навчання зі зброєю – справжніми автоматами Калашникова та муляжами зброї. Також є фотографія дівчинки, яка плете маскувальну сітку.

Незалежна організація з перевірки фактів Faktisk перевірила їх. Зображення є скріншотами з відео та фотографій, розміщених російською військово-патріотичною молодіжною організацією "Юнармія".

Я подумав, що було б добре опублікувати деякі фотографії і показати їх людям, тому що я не думаю, що я єдиний, хто здивований… Це абсолютно нове повсякденне життя, яке прийшло прямо до нас. Для тієї частини Норвегії, яка межує з росією, це жорстоко,

Редактор Barents Observer зазначив, що навчання молоді рф проводить на території, яку з Норвегії "можна побачити в бінокль". Він також додав, що багато людей в Норвегії "не усвідомлюють серйозності змін, які переживає російське суспільство".

Ми не говоримо про дітей на стрільбищі в Тіволі Гарденс (парк розваг у Копенгагені – ред.), які стріляють з пневматичних гвинтівок. Це тренування професійних, дорослих солдатів, які вчать дітей ходити в строю,