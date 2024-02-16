Біля кордону з Норвегією російських дітей вчать стріляти - ЗМІ
Київ • УНН
російських дітей поблизу норвезького кордону навчають військовим навичкам, таким як стрільба з штурмових гвинтівок і виготовлення камуфляжу.
В селищі печенега мурманської області рф, за сім кілометрів від норвезького кордону російські діти тренуються стріляти з автоматів та плести маскувальні сітки. Про це повідомляє NRK, пише УНН.
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Зазначається, що 11 лютого редактор Barents Observer Томас Нільсен опублікував у своєму акаунті X кілька фотографій про роботу з дітьми та молоддю в російському селищі печенега, що межує з норвезьким муніципалітетом Сьор-Варангера.
На них діти проходять навчання зі зброєю – справжніми автоматами Калашникова та муляжами зброї. Також є фотографія дівчинки, яка плете маскувальну сітку.
Незалежна організація з перевірки фактів Faktisk перевірила їх. Зображення є скріншотами з відео та фотографій, розміщених російською військово-патріотичною молодіжною організацією "Юнармія".
Я подумав, що було б добре опублікувати деякі фотографії і показати їх людям, тому що я не думаю, що я єдиний, хто здивований… Це абсолютно нове повсякденне життя, яке прийшло прямо до нас. Для тієї частини Норвегії, яка межує з росією, це жорстоко,
Редактор Barents Observer зазначив, що навчання молоді рф проводить на території, яку з Норвегії "можна побачити в бінокль". Він також додав, що багато людей в Норвегії "не усвідомлюють серйозності змін, які переживає російське суспільство".
Ми не говоримо про дітей на стрільбищі в Тіволі Гарденс (парк розваг у Копенгагені – ред.), які стріляють з пневматичних гвинтівок. Це тренування професійних, дорослих солдатів, які вчать дітей ходити в строю,
Мер прикордонного муніципалітету Сьор-Варангер Магнус Меланд вважає, що договір про дружбу між Сьор-Варангер і печенгою тепер має бути скасований. Він наголосив, що бачити кадри тренувань дітей "абсолютно сюрреалістично".
Нагадаємо
На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада рф планує поставити на військовий облік всіх юнаків віком від 17 років.