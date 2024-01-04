На окупованих територіях України росіяни ставлять на військовий облік підлітків
Київ • УНН
Окупанти продовжують підготовку до масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях.
На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада рф планує поставити на військовий облік всіх юнаків віком від 17 років. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У Спротиві наголошують, що таким чином окупанти продовжують підготовку до масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях.
Згідно з планом "військкоматів", з березня 2024 року всі 17-річні підлітки ТОТ півдня мають стати на військовий облік росіян. Не секрет, що після президентських виборів, рф планує наростити темпи мобілізації, які поширені на захоплені землі
У Центрі додають, що росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони де вони воюють. Тому окупанти використовують українців у своїй армії для гарматних штурмів, адже їх смерть не створює соціальну напругу в нацистському суспільстві рф.
росія буде видавати громадянство іноземцям, які уклали контракт про службу в рф 04.01.24, 12:51 • 20897 переглядiв
Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи окупантів, й тим самим не лише ускладнити зрадникам життя, а й зберегти собі життя.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські війська, стикаючись з нестачею місць, відмовляють у госпіталізації легкопораненим і скасовують відпустки для реабілітації, щоб запобігти дезертирству.