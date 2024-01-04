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На оккупированных территориях Украины россияне ставят на воинский учет подростков

На оккупированных территориях Украины россияне ставят на воинский учет подростков

Киев • УНН

 • 21408 просмотра

Оккупанты продолжают подготовку к массовой мобилизации на временно оккупированных территориях.

На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти рф планируют поставить на воинский учет всех юношей в возрасте от 17 лет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали 

В Сопротивлении отмечают, что таким образом оккупанты продолжают подготовку к массовой мобилизации на временно оккупированных территориях.

Согласно плану "военкоматов", с марта 2024 года все 17-летние подростки ВОТ юга должны стать на воинский учет россиян. Не секрет, что после президентских выборов, рф планирует нарастить темпы мобилизации, которые распространены на захваченные земли

- рассказали в Центре национального сопротивления.

В Центре добавляют, что россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны где они воюют. Поэтому оккупанты используют украинцев в своей армии для пушечных штурмов, ведь их смерть не создает социальное напряжение в нацистском обществе рф. 

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Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы оккупантов, и тем самым не только усложнить предателям жизнь, но и сохранить себе жизнь.

Напомним,

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские войска, сталкиваясь с нехваткой мест, отказывают в госпитализации легкораненым и отменяют отпуска для реабилитации, чтобы предотвратить дезертирство.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество

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