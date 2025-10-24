$41.900.14
В ЕС заявили, что Facebook, Instagram и TikTok нарушают правила: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Еврокомиссия заявила, что Facebook, Instagram и TikTok нарушают законодательство ЕС, не предоставляя пользователям простых способов помечать незаконный контент. Компаниям грозят штрафы до 6% от годового мирового оборота.

Социальные сети Instagram, Facebook и TikTok нарушили законодательство Европейского Союза, не предоставив пользователям простых способов помечать незаконный контент, включая материалы о сексуальном насилии над детьми и террористический контент. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Европейской комиссии, пишет УНН.

Подробности

В предварительном заключении, опубликованном в пятницу, исполнительный орган ЕС заявил, что Meta, калифорнийская компания с оборотом 1,8 трлн долларов, управляющая сервисами социальных сетей, ввела ненужные шаги в процессах подачи отчетов пользователями.

Еврокомиссия отметила, что обе платформы, похоже, использовали обманчивый дизайн – известный как "темные шаблоны" – в механизме уведомления таким образом, что это могло "запутать и отпугнуть" пользователей.

Комиссия признала, что это является нарушением обязательств компании согласно Закону о цифровых услугах ЕС (DSA), и означает, что "механизмы Meta для обозначения и удаления незаконного контента могут быть неэффективными". Meta отрицает нарушение закона.

Что касается Meta, то ни Facebook, ни Instagram, похоже, не обеспечивают удобный для пользователей и легкодоступный механизм "уведомления и принятия мер", чтобы пользователи могли помечать незаконный контент, такой как материалы о сексуальном насилии над детьми и террористический контент

- заявила комиссия.

Meta нанимает сотрудников начального уровня, предлагая около $200 000 и выше - СМИ21.10.25, 12:05 • 3086 просмотров

Активисты продолжают утверждать о недостатках безопасности в некоторых продуктах Meta. В прошлом месяце информатор Meta, Артуро Бехар, опубликовал исследование, которое, по его словам, показало, что большинство новых инструментов безопасности, развернутых в Instagram, были неэффективными, что делало детей в возрасте до 13 лет небезопасными в Instagram.

Meta отвергла выводы отчета и заявила, что родители имеют под рукой надежные инструменты. Компания ввела обязательные аккаунты подростков в Instagram в сентябре 2024 года, а в этом месяце заявила, что введет версию системы рейтинга кинотеатров PG-13, чтобы предоставить родителям более сильный контроль над использованием платформы социальных сетей их подростками.

Комиссия также заявила, что Meta усложнила жизнь пользователям, чей контент был заблокирован или их аккаунты были приостановлены. Она обнаружила, что механизм обжалования решений, похоже, не позволяет пользователям предоставлять объяснения или доказательства для обоснования своих апелляций, что ограничивает его эффективность.

Расследование, которое еще продолжается, проводилось в сотрудничестве с Coimisiún na Meán, ирландским координатором цифровых услуг. Если позиция комиссии будет окончательно подтверждена, она может оштрафовать Meta на сумму до 6% от ее общего годового мирового оборота и налагать периодические штрафы, чтобы заставить платформу соблюдать требования.

Комиссия также сделала предварительный вывод о том, что TikTok и Meta нарушили свое обязательство предоставлять исследователям надлежащий доступ к публичным данным, которые можно было бы использовать для проверки того, насколько несовершеннолетние подвергаются воздействию незаконного или вредоносного контента. Она отметила, что исследователи часто остаются с частичными или ненадежными данными.

Предоставление исследователям доступа к данным платформ является важным обязательством по прозрачности согласно DSA, поскольку это обеспечивает общественный контроль за потенциальным влиянием платформ на наше физическое и психическое здоровье

- заявила комиссия.

X меняет способ обработки ссылок для удержания пользователей в соцсети20.10.25, 08:59 • 2546 просмотров

Предварительные выводы дают платформам время выполнить требования комиссии. Если они этого не сделают, им грозит штраф.

Издание The Guardian пишет, что Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, сказала: "Наши демократии зависят от доверия. Это означает, что платформы должны расширять возможности пользователей, уважать их права и открывать свои системы для проверки".

Соглашение о цифровых технологиях (DSA) делает это обязанностью, а не выбором. Сегодняшними действиями мы опубликовали предварительные выводы относительно доступа исследователей к данным четырех платформ. Мы гарантируем, что платформы несут ответственность за свои услуги, как это предусмотрено законодательством ЕС, перед пользователями и обществом

- отметила Вирккунен.

Представитель Meta заявил: "Мы не согласны с любыми предположениями о том, что мы нарушили DSA, и мы продолжаем переговоры с Европейской комиссией по этим вопросам. В Европейском Союзе мы внесли изменения в наши варианты отчетности о контенте, процесс обжалования и инструменты доступа к данным с момента вступления в силу DSA и уверены, что эти решения соответствуют требованиям законодательства ЕС".

К TikTok обратились за комментарием.

Дополнение

Страны-члены ЕС поддержали идею введения минимального возраста для доступа к социальным сетям, подчеркнув при этом необходимость защиты несовершеннолетних и сохранения национальных полномочий в этом вопросе.

Павел Зинченко

