У ЄС заявили, що Facebook, Instagram і TikTok порушують правила: про що йдеться

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Єврокомісія заявила, що Facebook, Instagram і TikTok порушують законодавство ЄС, не надаючи користувачам простих способів позначати незаконний контент. Компаніям загрожують штрафи до 6% від річного світового обороту.

У ЄС заявили, що Facebook, Instagram і TikTok порушують правила: про що йдеться

Соціальні мережі Instagram, Facebook і TikTok порушили законодавство Європейського Союзу, не надавши користувачам простих способів позначання незаконного контенту, включаючи матеріали про сексуальне насильство над дітьми та терористичний контент. Про це пише УНН з посиланням на заяву Європейської комісії, пише УНН.

Деталі

У попередньому висновку, опублікованому в п'ятницю, виконавчий орган ЄС заявив, що Meta, каліфорнійська компанія з оборотом 1,8 трлн доларів, яка керує сервісами соціальних мереж, запровадила непотрібні кроки в процесах подання звітів користувачами.

Єврокомісія зазначила, що обидві платформи, схоже, використовували оманливий дизайн – відомий як "темні шаблони" – у механізмі повідомлення таким чином, що це могло "заплутати та відлякати" користувачів.

Комісія визнала, що це є порушенням зобов'язань компанії згідно із Законом про цифрові послуги ЄС (DSA), і означає, що "механізми Meta для позначення та видалення незаконного контенту можуть бути неефективними". Meta заперечує порушення закону.

Що стосується Meta, то ні Facebook, ні Instagram, схоже, не забезпечують зручний для користувачів та легкодоступний механізм "повідомлення та вжиття заходів", щоб користувачі могли позначати незаконний контент, такий як матеріали про сексуальне насильство над дітьми та терористичний контент

- заявила комісія.

Meta наймає працівників початкового рівня, пропонуючи близько $200 000 і вище - ЗМІ21.10.25, 12:05 • 3086 переглядiв

Активісти продовжують стверджувати про недоліки безпеки в деяких продуктах Meta. Минулого місяця інформатор Meta, Артуро Бехар, опублікував дослідження, яке, за його словами, показало, що більшість нових інструментів безпеки, розгорнутих в Instagram, були неефективними, що робило дітей віком до 13 років небезпечними в Instagram.

Meta відкинула висновки звіту та заявила, що батьки мають під рукою надійні інструменти. Компанія запровадила обов’язкові акаунти підлітків в Instagram у вересні 2024 року, а цього місяця заявила, що запровадить версію системи рейтингу кінотеатрів PG-13, щоб надати батькам сильніший контроль над використанням платформи соціальних мереж їхніми підлітками.

Комісія також заявила, що Meta ускладнила життя користувачам, чий контент був заблокований або їхні акаунти були призупинені. Вона виявила, що механізм оскарження рішень, схоже, не дозволяє користувачам надавати пояснення чи докази для обґрунтування своїх апеляцій, що обмежує його ефективність.

Розслідування, яке ще триває, проводилося у співпраці з Coimisiún na Meán, ірландським координатором цифрових послуг. Якщо позиція комісії буде остаточно підтверджена, вона може оштрафувати Meta на суму до 6% від її загального річного світового обороту та накладати періодичні штрафи, щоб змусити платформу дотримуватися вимог.

Комісія також зробила попередній висновок про те, що TikTok та Meta порушили своє зобов'язання надавати дослідникам належний доступ до публічних даних, які можна було б використовувати для перевірки того, наскільки неповнолітні піддаються впливу незаконного або шкідливого контенту. Вона зазначила, що дослідники часто залишаються з частковими або ненадійними даними.

Надання дослідникам доступу до даних платформ є важливим зобов'язанням щодо прозорості згідно з DSA, оскільки це забезпечує громадський контроль за потенційним впливом платформ на наше фізичне та психічне здоров'я

- заявила комісія.

X змінює спосіб обробки посилань для утримання користувачів у соцмережі20.10.25, 08:59 • 2546 переглядiв

Попередні висновки дають платформам час виконати вимоги комісії. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує штраф.

Видання The Guardian пише, що Хенна Вірккунен, виконавчий віце-президент комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії, сказала: "Наші демократії залежать від довіри. Це означає, що платформи повинні розширювати можливості користувачів, поважати їхні права та відкривати свої системи для перевірки".

Угода про цифрові технології (DSA) робить це обов’язком, а не вибором. Сьогоднішніми діями ми опублікували попередні висновки щодо доступу дослідників до даних чотирьох платформ. Ми гарантуємо, що платформи несуть відповідальність за свої послуги, як це передбачено законодавством ЄС, перед користувачами та суспільством

- зазначила Вірккунен.

Речник Meta заявив: "Ми не погоджуємося з будь-якими припущеннями про те, що ми порушили DSA, і ми продовжуємо переговори з Європейською комісією з цих питань. У Європейському Союзі ми внесли зміни до наших варіантів звітності про контент, процесу оскарження та інструментів доступу до даних з моменту набрання чинності DSA та впевнені, що ці рішення відповідають вимогам законодавства ЄС".

До TikTok звернулися за коментарем.

Доповнення

Країни-члени ЄС підтримали ідею запровадження мінімального віку для доступу до соціальних мереж, наголосивши при цьому на необхідності захисту неповнолітніх та збереженні національних повноважень у цьому питанні.

Павло Зінченко

Новини Світу
Соціальна мережа
TikTok
Європейська комісія
Європейський Союз
Facebook
Instagram