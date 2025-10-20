$41.640.00
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

X змінює спосіб обробки посилань для утримання користувачів у додатку

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Соцмережа X тестує нову функцію на iOS, яка дозволить бачити кнопки взаємодії після натискання на посилання. Це має збільшити залученість користувачів та відповідає баченню Ілона Маска про X як "додаток для всього".

X змінює спосіб обробки посилань для утримання користувачів у додатку

Соцмережа X тестує зміну способу обробки посилань на iOS, щоб кнопки "Подобається", "Відповісти" та "Репост" завжди були видні, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Зазвичай при натисканні посилання в X відкривається сторінка, що повністю перекриває вихідну публікацію. Очевидно, це призводить до того, що менше людей натискають "Подобається" чи інакше взаємодіють із контентом.

Значна частина користувачів, імовірно, взагалі не повертаються до X після переходу за зовнішнім посиланням. Тому компанія згортає вихідну публікацію вниз, замість того, щоб дозволити браузеру зайняти весь екран, і все більше слідуючи баченню Ілона Маска X як "додатку для всього", з якого ніколи не потрібно виходити.

Поширеною є скарга на низьку ефективність публікацій з посиланнями в X. У пості, що анонсує цю нову функцію, схоже, говориться, що причина полягає в тому, як інтерфейс відводить користувача від X, що знижує залучення.

Ілон Маск також повідомив у публікації на платформі X, що в роботу системи рекомендацій буде внесено зміни, що може призвести до збільшення охоплення публікацій із посиланнями. Він стверджує, що компанія знаходиться за чотири-шість тижнів від "видалення всіх евристик", тобто лайки та відповіді матимуть менший вплив. Натомість, за його словами, "Grok буквально читатиме кожен пост і дивитися кожне відео (понад 100 мільйонів на день), щоб підбирати користувачам контент, який їм, швидше за все, буде цікавим".

Перехід до розуміння змісту посту на основі штучного інтелекту замість алгоритму, заснованого на правилах, уже деякий час є очевидною метою X. Ці зміни можуть призвести до збільшення охоплення навіть для облікових записів з дуже невеликою кількістю підписників.

Юлія Шрамко

Технології
Соціальна мережа
Ілон Маск