X меняет способ обработки ссылок для удержания пользователей в приложении

$41.640.00
48.520.00
ukenru
02:26 • 10922 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 51180 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 42171 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 79375 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 48067 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 44569 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 41768 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47099 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54863 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 48161 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
91%
749мм
Популярные новости
"Это нападение на наследие" - Президент Франции прокомментировал громкое ограбление ЛувраVideo19 октября, 20:16 • 6994 просмотра
Вооруженные силы Литвы получили первые вертолеты Black Hawk из США19 октября, 21:09 • 5632 просмотра
Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещаниеPhoto19 октября, 21:58 • 16191 просмотра
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому00:21 • 17799 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности01:54 • 11758 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 79367 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 54563 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 134192 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 155102 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 178358 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Пит Хегсетх
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Херсонская область
Египет
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 45031 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 49701 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 68579 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 68113 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 94614 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Нефть марки Brent
Truth Social
Боинг 747

X меняет способ обработки ссылок для удержания пользователей в приложении

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Соцсеть X тестирует новую функцию на iOS, которая позволит видеть кнопки взаимодействия после нажатия на ссылку. Это должно увеличить вовлеченность пользователей и соответствует видению Илона Маска о X как «приложении для всего».

X меняет способ обработки ссылок для удержания пользователей в приложении

Соцсеть X тестирует изменение способа обработки ссылок на iOS, чтобы кнопки "Нравится", "Ответить" и "Репост" всегда были видны, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Обычно при нажатии ссылки в X открывается страница, полностью перекрывающая исходную публикацию. Очевидно, это приводит к тому, что меньше людей нажимают "Нравится" или иначе взаимодействуют с контентом.

Значительная часть пользователей, вероятно, вообще не возвращаются в X после перехода по внешней ссылке. Поэтому компания сворачивает исходную публикацию вниз, вместо того, чтобы позволить браузеру занять весь экран, и все больше следуя видению Илона Маска X как "приложения для всего", из которого никогда не нужно выходить.

Распространенной является жалоба на низкую эффективность публикаций со ссылками в X. В посте, анонсирующем эту новую функцию, похоже, говорится, что причина заключается в том, как интерфейс уводит пользователя от X, что снижает вовлеченность.

Илон Маск также сообщил в публикации на платформе X, что в работу системы рекомендаций будут внесены изменения, что может привести к увеличению охвата публикаций со ссылками. Он утверждает, что компания находится в четырех-шести неделях от "удаления всех эвристик", то есть лайки и ответы будут иметь меньшее влияние. Вместо этого, по его словам, "Grok буквально будет читать каждый пост и смотреть каждое видео (более 100 миллионов в день), чтобы подбирать пользователям контент, который им, скорее всего, будет интересен".

Переход к пониманию содержания поста на основе искусственного интеллекта вместо алгоритма, основанного на правилах, уже некоторое время является очевидной целью X. Эти изменения могут привести к увеличению охвата даже для учетных записей с очень небольшим количеством подписчиков.

Юлия Шрамко

Технологии
Социальная сеть
Илон Маск