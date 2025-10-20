X меняет способ обработки ссылок для удержания пользователей в приложении

Соцсеть X тестирует изменение способа обработки ссылок на iOS, чтобы кнопки "Нравится", "Ответить" и "Репост" всегда были видны, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Обычно при нажатии ссылки в X открывается страница, полностью перекрывающая исходную публикацию. Очевидно, это приводит к тому, что меньше людей нажимают "Нравится" или иначе взаимодействуют с контентом.

Значительная часть пользователей, вероятно, вообще не возвращаются в X после перехода по внешней ссылке. Поэтому компания сворачивает исходную публикацию вниз, вместо того, чтобы позволить браузеру занять весь экран, и все больше следуя видению Илона Маска X как "приложения для всего", из которого никогда не нужно выходить.

Распространенной является жалоба на низкую эффективность публикаций со ссылками в X. В посте, анонсирующем эту новую функцию, похоже, говорится, что причина заключается в том, как интерфейс уводит пользователя от X, что снижает вовлеченность.

Илон Маск также сообщил в публикации на платформе X, что в работу системы рекомендаций будут внесены изменения, что может привести к увеличению охвата публикаций со ссылками. Он утверждает, что компания находится в четырех-шести неделях от "удаления всех эвристик", то есть лайки и ответы будут иметь меньшее влияние. Вместо этого, по его словам, "Grok буквально будет читать каждый пост и смотреть каждое видео (более 100 миллионов в день), чтобы подбирать пользователям контент, который им, скорее всего, будет интересен".

Переход к пониманию содержания поста на основе искусственного интеллекта вместо алгоритма, основанного на правилах, уже некоторое время является очевидной целью X. Эти изменения могут привести к увеличению охвата даже для учетных записей с очень небольшим количеством подписчиков.