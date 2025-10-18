Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
Киев • УНН
Meta представила функцию ИИ для пользователей Facebook в США и Канаде, которая улучшает фотографии и видео из фотоальбома телефона. ИИ будет проверять фотоальбом, загружать неопубликованные фотографии в облако Meta и выявлять «скрытые жемчужины».
Meta запускает новую функцию ИИ для фотографий в Facebook, пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Meta представила своим пользователям Facebook в США и Канаде функцию ИИ, которая, по заявлению компании, делает их фотографии и видео более "заслуживающими публикации".
Единственная проблема в том, что эта функция предназначена для фотоальбома вашего телефона, а не для медиафайлов, которые вы уже загрузили в Facebook.
Если вы согласитесь, ИИ Meta проверит ваш фотоальбом, загрузит ваши неопубликованные фотографии в облако Meta и выявит "скрытые жемчужины", которые "потерялись среди скриншотов, чеков и случайных снимков", как заявляет компания.
Пользователи смогут сохранять или делиться предложенными правками и коллажами.
Утечка 16 млрд паролей Apple, Facebook, Google: злоумышленники получили актуальные базы данных19.06.25, 14:36 • 10294 просмотра