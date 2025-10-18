Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили
Київ • УНН
Meta представила функцію ШІ для користувачів Facebook у США та Канаді, яка покращує фотографії та відео з фотоальбому телефону. ШІ перевірятиме фотоальбом, завантажуватиме неопубліковані фотографії в хмару Meta та виявлятиме "приховані перлини".
Meta запускає нову функцію ШІ для фотографій у Facebook, пише УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
Meta представила своїм користувачам Facebook у США і Канаді функцію ШІ, яка, за заявою компанії, робить їхні фотографії та відео більш "заслуговуючими на публікації".
Єдина проблема в тому, що ця функція призначена для фотоальбому вашого телефону, а не для медіафайлів, які ви вже завантажили у Facebook.
Якщо ви погодитеся, ШІ Meta перевірить ваш фотоальбом, завантажить ваші неопубліковані фотографії в хмару Meta і виявить "приховані перлини", які "загубилися серед скріншотів, чеків та випадкових знімків", як заявляє компанія.
Користувачі зможуть зберігати або ділитися запропонованими правками та колажами.
