18 жовтня, 00:34 • 20385 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 45679 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 35024 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 39718 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 32538 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 23259 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 21608 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 18001 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 20100 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 21673 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Facebook

Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили

Київ • УНН

 • 2948 перегляди

Meta представила функцію ШІ для користувачів Facebook у США та Канаді, яка покращує фотографії та відео з фотоальбому телефону. ШІ перевірятиме фотоальбом, завантажуватиме неопубліковані фотографії в хмару Meta та виявлятиме "приховані перлини".

Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили

Meta запускає нову функцію ШІ для фотографій у Facebook, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Meta представила своїм користувачам Facebook у США і Канаді функцію ШІ, яка, за заявою компанії, робить їхні фотографії та відео більш "заслуговуючими на публікації".

Єдина проблема в тому, що ця функція призначена для фотоальбому вашого телефону, а не для медіафайлів, які ви вже завантажили у Facebook.

Якщо ви погодитеся, ШІ Meta перевірить ваш фотоальбом, завантажить ваші неопубліковані фотографії в хмару Meta і виявить "приховані перлини", які "загубилися серед скріншотів, чеків та випадкових знімків", як заявляє компанія.

Користувачі зможуть зберігати або ділитися запропонованими правками та колажами.

Юлія Шрамко

