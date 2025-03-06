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В ЕС перед саммитом еще не смогли согласовать сумму военной помощи Украине на этот год - Reuters

Киев • УНН

 • 17311 просмотра

Страны-члены ЕС не достигли согласия по предложению определить конкретную сумму военной помощи Украине на 2024 год. Европейская комиссия предлагает мобилизовать до 800 млрд евро на европейскую оборону.

В ЕС перед саммитом еще не смогли согласовать сумму военной помощи Украине на этот год - Reuters

Члены ЕС перед саммитом в четвер еще не смогли согласовать предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас определить цифру по военной помощи, которую они обещают Украине в этом году, ссылаясь на источники сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, европейские лидеры намерены одобрить смелые меры по увеличению расходов на оборону и пообещать поддержку Украине в четверг "после того, как приостановление президентом США Дональдом Трампом военной помощи Украине подогрело беспокойство о том, что континент больше не может быть уверен в защите США".

К лидерам 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе присоединится Президент Украины Владимир Зеленский, хотя, как отмечает издание, "их демонстрация солидарности может быть затенена отказом Венгрии поддержать заявление о поддержке Киева".

Европейская комиссия - исполнительный орган ЕС - обнародовала предложения, которые, по ее словам, могут мобилизовать до 800 миллиардов евро (862,9 миллиарда долларов) на европейскую оборону, включая план заимствования до 150 миллиардов евро (161,8 миллиарда долларов) для предоставления кредитов правительствам ЕС.

Макрон заявил, что Франция открыта для обсуждения расширения защиты, которую ее ядерный арсенал предоставляет, на своих европейских партнеров.

Во вторник партии, стремящиеся сформировать следующее правительство Германии, согласились ослабить потолок заимствований, чтобы позволить миллиарды евро дополнительных расходов на оборону.

Дипломаты ожидают, что лидеры на саммите ЕС широко поприветствуют предложения и дадут указания чиновникам быстро превратить их в законодательство. Тогда членам ЕС придется договориться о мелочах, что будет непросто, отмечает издание.

Что касается Украины, почти все лидеры ЕС стремятся заверить Зеленского, что он по-прежнему может рассчитывать на поддержку Европы после его жесткой перепалки в Овальном кабинете с Трампом на прошлой неделе. Но члены ЕС пока не смогли согласовать предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас определить цифру по военной помощи, которую они обещают Украине в этом году

- пишет издание.

Чиновники, как сообщается, предложили ЕС пообещать как минимум 20 миллиардов евро в этом году, как это было в 2024 году.

План предполагает, что каждая страна-член ЕС сделает вклад в соответствии с размером своей экономики, на фоне жалоб со стороны стран Северной Европы и Балтии и Нидерландов, что некоторые более крупные страны, такие как Франция, Италия и Испания, делают недостаточно.

Париж, Рим и Мадрид отвергают эти обвинения, утверждая, что публичные оценки не отражают истинной стоимости их военной помощи Украине.

Ожидается, что лидеры призовут официальных лиц "быстро продвигать работу над инициативами, в том числе инициативами Верховного представителя (Каллас), для координации усиления военной поддержки ЕС Украине", согласно проекту текста, с которым ознакомилось Reuters.

"Однако непонятно, будет ли текст по Украине одобрен всеми 27 лидерами из-за угрозы вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, соратника Трампа, который также поддерживает дружеские связи с Кремлем", - отмечает издание.

ЕС готовится к своему саммиту "за пять минут до полуночи": Politico узнало повесту дня и об оппозиции Венгрии по Украине05.03.25, 13:19 • 27477 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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