У ЄС перед самітом ще не змогли узгодити суму військової допомоги Україні на цей рік - Reuters

Члени ЄС перед самітом у четвер ще не змогли узгодити пропозицію верховного представника ЄС із закордонних справ Каї Каллас визначити цифру щодо військової допомоги, яку вони обіцяють Україні цього року, з посиланням на джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як пише видання, європейські лідери мають намір схвалити сміливі заходи щодо збільшення витрат на оборону та пообіцяти підтримку Україні в четвер "після того, як призупинення президентом США Дональдом Трампом військової допомоги Україні підігріло занепокоєння щодо того, що континент більше не може бути впевнений у захисті США".

До лідерів 27 країн ЄС на саміті в Брюсселі приєднається Президент України Володимир Зеленський, хоча, як зауважує видання, "їхня демонстрація солідарності може бути затьмарена відмовою Угорщини підтримати заяву про підтримку Києва".

Європейська комісія - виконавчий орган ЄС - оприлюднила пропозиції, які, за її словами, можуть мобілізувати до 800 мільярдів євро (862,9 мільярда доларів) на європейську оборону, включаючи план запозичення до 150 мільярдів євро (161,8 мільярда доларів) для надання позик урядам ЄС.

Макрон заявив, що Франція відкрита для обговорення розширення захисту, який її ядерний арсенал надає, на своїх європейських партнерів.

У вівторок партії, які прагнуть сформувати наступний уряд Німеччини, погодилися послабити стелю запозичень, щоб дозволити мільярди євро додаткових витрат на оборону.

Дипломати очікують, що лідери на саміті ЄС широко привітають пропозиції та дадуть вказівки чиновникам швидко перетворити їх у законодавство. Тоді членам ЄС доведеться домовитися про дрібниці, що буде непросто, зауважує видання.

Щодо України, майже всі лідери ЄС прагнуть запевнити Зеленського, що він як і раніше може покладатися на підтримку Європи після його жорстокої перепалки в Овальному кабінеті з Трампом минулого тижня. Але члени ЄС поки що не змогли узгодити пропозицію верховного представника ЄС із закордонних справ Каї Каллас визначити цифру щодо військової допомоги, яку вони обіцяють Україні цього року - пише видання.

Чиновники, як повідомляється, запропонували ЄС пообіцяти принаймні 20 мільярдів євро цього року, як це було в 2024 році.

План передбачає, що кожна країна-член ЄС зробить внесок відповідно до розміру своєї економіки, на тлі скарг з боку країн Північної Європи та Балтії та Нідерландів, що деякі більші країни, такі як Франція, Італія та Іспанія, роблять недостатньо.

Париж, Рим і Мадрид відкидають ці звинувачення, стверджуючи, що публічні оцінки не відображають справжньої вартості їхньої військової допомоги Україні.

Очікується, що лідери закличуть офіційних осіб "швидко просувати роботу над ініціативами, зокрема ініціативами Верховного представника (Каллас), для координації посилення військової підтримки ЄС Україні", згідно з проектом тексту, з яким ознайомилося Reuters.

"Однак незрозуміло, чи буде текст щодо України схвалений усіма 27 лідерами через загрозу вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, соратника Трампа, який також підтримує дружні зв’язки з кремлем", - зауважує видання.

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