В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Украине только на этой неделе пришлось привлекать на помощь аварийный импорт из Европы на 20 ГВт-ч, а это очень и очень большие цифры. Ситуация в энергосистеме остается очень сложной и вечером, в пиковые часы, когда нагрузка на энергосистему растет, снова возможны экстренные ограничения для населения. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Yasno.

На вопрос, остаются ли еще риски применения экстренных, или веерных отключений света для бытовых потребителей, в Yasno сообщили:

"Риск остается всегда, наша энергосистема живет сейчас с ощутимым дефицитом. Только на этой неделе пришлось привлекать на помощь аварийный импорт из Европы на 20 ГВт-ч, а это очень и очень большие цифры".

В Yasno отметили, что экстренные отключения, как вчера вечером и сегодня утром, это такие, которые невозможно спрогнозировать или запланировать. Их вводят, когда есть срочная необходимость сбалансировать энергосистему.

"О введении стабилизационных отключений, то все будет зависеть от ситуации. Их вводят не поставщики, а операторы системы распределения. Пока что такого указания они не давали", - пояснили в Yasno.

Также в Yasno отметили, что утром НЭК Укрэнерго дали указание отменить экстренные отключения для населения. Промышленные потребители так же работают с ограничениями. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.

Впрочем, надо понимать, что она остается очень сложной и вечером, в пиковые часы, когда нагрузка на энергосистему растет, снова возможны экстренные ограничения. россияне повредили немало объектов маневровой генерации - в частности, ТЭС и гидроэлектростанции. Всего за два года атак уничтожено 8 ГВт мощностей. Это очень и очень много. Но энергетики делали все, чтобы люди не почувствовали последствий. Теперь, чтобы облегчить им работу, надо максимально включиться каждому с энергоэффективностью и экономным потреблением - рассказали в Yasno.

Дополнение

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщал, что около 10% киевлян ощутили на себе экстренные отключения света вчера.

Введенные в среду, 15 мая, с 6:40 утра экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях сейчас уже отменены.