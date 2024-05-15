В Yasno пояснили, за яких умов можливі знову екстрені обмеження світла для населення

Україні лише цього тижня довелося залучати на допомогу аварійний імпорт з Європи на 20 ГВт-год, а це дуже і дуже великі цифри. Ситуація в енергосистемі залишається дуже складною і ввечері, у пікові години, коли навантаження на енергосистему зростає, знову можливі екстрені обмеження для населення. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Yasno.

На запитання, чи залишаються ще ризики застосовування екстрених, чи віялових відключень світла для побутових споживачів, в Yasno повідомили:

"Ризик залишається завжди, наша енергосистема живе зараз із відчутним дефіцитом. Лише цього тижня довелося залучати на допомогу аварійний імпорт з Європи на 20 ГВт-год, а це дуже і дуже великі цифри".

В Yasno зазначили, що екстрені відключення, як учора ввечері та сьогодні вранці, це такі, які неможливо спрогнозувати чи запланувати. Їх вводять, коли є термінова необхідність збалансувати енергосистему.

"Щодо введення стабілізаційних відключень, то все залежатиме від ситуації. Їх вводять не постачальники, а оператори системи розподілу. Поки що такої вказівки вони не давали", - пояснили в Yasno.

Також в Yasno зазначили, що вранці НЕК Укренерго дали вказівку скасувати екстрені відключення для населення. Промислові споживачі так само працюють із обмеженнями. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.

Втім, треба розуміти, що вона залишається дуже складною і ввечері, у пікові години, коли навантаження на енергосистему зростає, знову можливі екстрені обмеження. росіяни пошкодили чимало об'єктів маневрової генерації - зокрема, ТЕС та гідроелектростанції. Загалом за два роки атак знищено 8 ГВт потужностей. Це дуже і дуже багато. Але енергетики робили усе, щоб люди не відчули наслідків. Тепер, щоб полегшити їм роботу, треба максимально увімкнутися кожному із енергоефективністю та ощадливим споживанням