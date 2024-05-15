Приблизно 10% киян відчули на собі відключення світла - Yasno

Близько 10% киян відчули на собі екстрені відключення світла вчора. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.

Якщо казати про промисловість, то вона вже тиждень точно знаходиться під обмеженнями, тобто до промисловості застосовуються відключення. Учора ввечері під час зростання цього дефіциту через споживання, через похолодання в першу чергу, застосовувалися аварійні відключення вже й для населення. Я можу сказати, що десь приблизно 10% киян відчули на собі ці відключення - сказав Коваленко.

За його словами, вночі відключення скасували, тому що споживання впало, але зранку десь на 1,5-2 години в ранковий пік вводилися обмеження для населення.

Коваленко зазначив, що десь о 9:20 аварійні обмеження для населення були скасовані, але для промисловості вони залишаються на весь день.

"Звісно, якщо ситуація протягом дня буде змінюватися, то аварійні відключення можуть знову повернутися. Чого нам очікувати? Внаслідок російської агресії та російських атак ми втратили досить багато генерації. Я кажу генерація – це генерація плюс імпорт, який можливо залучати. Тому у нас є якась фіксована величина, яку ми можемо використовувати. Тому, якщо зростає споживання, то виникає дефіцит, і через цей дефіцит можуть бути обмеження", - розповів Коваленко.

Галущенко про ситуацію в енергосистемі: влітку буде складна ситуація

Окрім того, він пояснив, коли в Україні буде зростати споживання електроенергії.

"У нас є дві історії попереду. Перше – це літній пік, коли зростає температура за вікном, з’являється спека, усі вмикають кондиціонери, і тоді споживання росте. Друге – це опалювальний сезон, коли споживання електроенергії максимальне. Тому в першу чергу потрібно готуватися до літнього піку, але я вважаю, що літній пік – це в першу чергу якісь обмеження, які не досить серйозні, тому що у нас світловий день, у нас тепло. У першу чергу потрібно готуватися зараз до зими", - розповів Коваленко.

"Ситуація складна": міністр енергетики закликав споживачів економити світло та готуватися до складної зими