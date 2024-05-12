Галущенко про ситуацію в енергосистемі: влітку буде складна ситуація

Влітку ситуація в енергосистемі теж буде складна, як і взимку. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи є сценарії за яких побутові споживачі в Україні уникнуть масових відключень, Галущенко відповів: "Масові відключення, тобто мова йде про те, чи будуть обмеження на кшталт 2022 та 2023 років. Насправді буде складно втримати систему без таких обмежень, особливо коли ми говоримо про зиму. Більше того, потрібно враховувати, що ми фіксуємо з вами ситуацію на зараз, а ситуація яка буде до зими з урахуванням наступних обстрілів, або впливу тих обстрілів на систему зараз важко передбачити".

Він зазначив, що очевидно певний негативний вплив ще додатково буде на систему.

Тому ситуація буде складна...Потрібно готуватися до будь-яких складних умов. Тим більше, що війна. Навіть якщо ви не маєте обмежень сьогодні, потрібно розуміти, що війна йде весь цей час, тому обмеження є. Ще важливе тут ощадливе використання електроенергії, - сказав Галущенко.

На запитання яка вірогідність того, що відключення за графіками, можливо аварійні, почнуться влітку, Галущенко відповів: "Влітку теж буде складна ситуація, тому що у нас пік не тільки липень, серпень. Зараз ми бачимо, що це теж виклик буде. Але влітку ми більш активно залучаємо відновлювальні джерела енергії, перш за все сонце. Це допомагає балансувати нам систему, тому подивимося яка ситуація буде влітку, це теж великий виклик насправді сьогодні".

Міністр зазначив, що в Україні розраховують на сьогодні на максимальні потужності по імпорту та на аварійну допомогу, яка є додатком до дозволеної обсягу імпорту електроенергії.

Доповнення

В.о. генерального директора "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк повідомляв, що в Україні блекауту не буде. Можливо, будуть обмеження у пікові години, які можуть торкнутися побутових споживачів.

8 травня заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила понад 8 ГВт потужності.