Блекауту не буде, можливі обмеження у пікові години - енергетики
Київ • УНН
У зв'язку з ворожими обстрілами та пошкодженням об'єктів енергетики можливі обмеження електропостачання побутових споживачів у пікові години з 18:00 до 23:00, але повного знеструмлення в Україні не очікується.
В Україні блекауту не буде. Можливо, будуть обмеження у пікові години, які можуть торкнутися побутових споживачів. Про це заявив в.о. генерального директора "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
Блекауту не буде. Як на мене, росіянам не вдасться застосувати тотальний блекаут. Можливо, будуть обмеження у пікові години, які можуть торкнутися нас, як споживачів. Це ми будемо мати якісь проблеми з відключенням з 18:00 до 23:00, але ще раз наголошую, про блекаут мови не йде
Доповнення
Міненерго повідомило, що через ворожу атаку і значні пошкодження енергооб'єктів обмежувалося електропостачання промислових споживачів, застосування обмежень для промисловості можливе і сьогодні, 9 травня.
8 травня заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила понад 8 ГВт потужності.