Блэкаута не будет, возможны ограничения в пиковые часы - энергетики

В Украине блэкаута не будет. Возможно, будут ограничения в пиковые часы, которые могут коснуться бытовых потребителей. Об этом заявил и.о. генерального директора "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Блэкаута не будет. Как по мне, россиянам не удастся применить тотальный блэкаут. Возможно, будут ограничения в пиковые часы, которые могут коснуться нас, как потребителей. Это мы будем иметь какие-то проблемы с отключением с 18:00 до 23:00, но еще раз подчеркиваю, о блэкауте речи не идет - сказал Мартынюк.

Дополнение

Минэнерго сообщило, что из-за вражеской атаки и значительных повреждений энергообъектов ограничивалось электроснабжение промышленных потребителей, применение ограничений для промышленности возможно и сегодня, 9 мая.

8 мая заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла более 8 ГВт мощности.