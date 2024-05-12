Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  125465 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  184215 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  195005 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  192895 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157892 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151084 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130810 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133223 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122235 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168220 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  164619 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  216974 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  227617 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  240189 просмотра

Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация

Энергетическая система Украины столкнется с трудностями летом, как и зимой, из-за возможных обстрелов и повреждений, что приведет к ограничениям и экономному использованию электроэнергии.

Общество •   •  3979 просмотра
Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация

рф задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область - "АТЕШ"

россия использует африканский корпус наемников, который несет огромные потери, в своем наступлении на Харьковскую область Украины.

Война •   •  10257 просмотра
рф задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область - "АТЕШ"

Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

Шольц надеется, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай примут участие в Мирном саммите в Швейцарии, который может стать важным шагом к решению украинско-российского конфликта.

Война •   •  14822 просмотра
Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

россияне активизировали штурмовые действия в районе Часового Яра, но не достигли никаких территориальных успехов, несмотря на активные боевые действия днем и ночью.

Война •   •  15518 просмотра
Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерные угрозы президента россии владимира путина являются блефом, и он ничего не выиграет от применения ядерного оружия, но может потерять все.

Новости Мира •   •  14738 просмотра
путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям города Сумы в Украине, вызвав взрывы, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  18314 просмотра
Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине

Сейчас продолжаются оборонительные бои в Харьковской области в районе приграничных сел Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, украинские войска проводят контратаки, а из резервов перебрасываются подкрепления для удержания рубежей обороны от наступления россиян.

Война •   •  19190 просмотра
В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине

На оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры - Центр сопротивления

В школьные библиотеки оккупированного города Каховка россияне привезли пропагандистские книги, прославляющие военных преступников и изображающие украинцев предателями и нацистами.

Война •   •  18697 просмотра
На оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры - Центр сопротивления

В Швейцарии во время похода в горы умер вице-канцлер

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер в возрасте 55 лет во время похода в горы с семьей.

Новости Мира •   •  17760 просмотра
В Швейцарии во время похода в горы умер вице-канцлер

Юсов о ночном "хлопке" на трех военных объектах в рф: эти процессы продолжатся

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, заявил, что недавние атаки на три военных объекта в россии будут продолжаться, поскольку они используются рф для обеспечения и финансирования оккупационной группировки. "Хлопок" с начала этого года состоялась уже на более 40 военных объектах на территории рф.

Война •   •  19857 просмотра
Юсов о ночном "хлопке" на трех военных объектах в рф: эти процессы продолжатся