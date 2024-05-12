Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация

Летом ситуация в энергосистеме тоже будет сложная, как и зимой. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, есть ли сценарии при которых бытовые потребители в Украине избегут массовых отключений, Галущенко ответил: "Массовые отключения, то есть речь идет о том, будут ли ограничения вроде 2022 и 2023 годов. На самом деле будет сложно удержать систему без таких ограничений, особенно когда мы говорим о зиме. [Более того, нужно учитывать, что мы фиксируем с вами ситуацию на сейчас, а ситуация которая будет к зиме с учетом следующих обстрелов, или влияния тех обстрелов на систему сейчас трудно предсказать".

Он отметил, что очевидно определенное негативное влияние еще дополнительно будет на систему.

Поэтому ситуация будет сложная... Нужно готовиться к любым сложным условиям. Тем более, что война. Даже если вы не имеете ограничений сегодня, нужно понимать, что война идет все это время, поэтому ограничения есть. Еще важно здесь экономное использование электроэнергии, - сказал Галущенко.

На вопрос какова вероятность того, что отключения по графикам, возможно аварийные, начнутся летом, Галущенко ответил: "Летом тоже будет сложная ситуация, потому что у нас пик не только июль, август. Сейчас мы видим, что это тоже вызов будет. Но летом мы более активно привлекаем возобновляемые источники энергии, прежде всего солнце. Это помогает балансировать нам систему, поэтому посмотрим какая ситуация будет летом, это тоже большой вызов на самом деле сегодня".

Министр отметил, что в Украине рассчитывают на сегодня на максимальные мощности по импорту и на аварийную помощь, которая является приложением к разрешенному объему импорта электроэнергии.

Дополнение

И.о. генерального директора "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк сообщал, что в Украине блэкаута не будет. Возможно, будут ограничения в пиковые часы, которые могут коснуться бытовых потребителей.

8 мая заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла более 8 ГВт мощности.