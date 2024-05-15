Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

Около 10% киевлян ощутили на себе экстренные отключения света вчера. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Если говорить о промышленности, то она уже неделю точно находится под ограничениями, то есть к промышленности применяются отключения. Вчера вечером во время роста этого дефицита из-за потребления, из-за похолодания в первую очередь, применялись аварийные отключения уже и для населения. Я могу сказать, что где-то примерно 10% киевлян ощутили на себе эти отключения - сказал Коваленко.

По его словам, ночью отключения отменили, потому что потребление упало, но утром где-то на 1,5-2 часа в утренний пик вводились ограничения для населения.

Коваленко отметил, что где-то в 9:20 аварийные ограничения для населения были отменены, но для промышленности они остаются на весь день.

"Конечно, если ситуация в течение дня будет меняться, то аварийные отключения могут снова вернуться. Чего нам ожидать? Вследствие российской агрессии и российских атак мы потеряли достаточно много генерации. Я говорю генерация - это генерация плюс импорт, который возможно привлекать. Поэтому у нас есть какая-то фиксированная величина, которую мы можем использовать. Поэтому, если растет потребление, то возникает дефицит, и из-за этого дефицита могут быть ограничения", - рассказал Коваленко.

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Кроме того, он объяснил, когда в Украине будет расти потребление электроэнергии.

"У нас есть две истории впереди. Первое - это летний пик, когда растет температура за окном, появляется жара, все включают кондиционеры, и тогда потребление растет. Второе - это отопительный сезон, когда потребление электроэнергии максимальное. Поэтому в первую очередь нужно готовиться к летнему пику, но я считаю, что летний пик - это в первую очередь какие-то ограничения, которые не достаточно серьезные, потому что у нас световой день, у нас тепло. В первую очередь нужно готовиться сейчас к зиме", - рассказал Коваленко.

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