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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno
Около 10% жителей Киева вчера подверглись аварийным отключениям электроэнергии из-за дефицита, вызванного российской агрессией и атаками на украинские энергогенерирующие объекты, причем ограничения касались также и промышленности.
Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы
Google представляет Project Gameface - код с открытым исходным кодом для разработчиков Android, который позволяет управлять громкой связью, жестами и движениями головы, используя мимику и камеру устройства.
Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных
Согласно исследованию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские хакеры активизировали кибератаки на мобильные устройства украинских военных, используя вредоносное программное обеспечение, замаскированное под легальное, и распространяя его через мессенджеры.
Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток
Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии из-за дефицита мощностей после российских обстрелов. Ограничения на потребление электроэнергии для промышленности будут применяться в течение дня, чтобы избежать отключений.
Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР
Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф - операция ГУР, указал источник.
"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поделился новыми кадрами боевой работы украинских военных, которую он назвал "роковой для российских оккупантов".
Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса
К августу 2025 года компания Meta прекращает выпуск приложения для бизнес-сотрудничества Workplace, чтобы сосредоточиться на технологиях искусственного интеллекта и метавселенной.
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Инвесторы вместе с новым руководством компании упорно ищут возможности для возобновления строительства. Есть несколько перспективных идей, но все они, по мнению руководителей киевской власти, как владельца коммунальной компании, не являются рабочими.
Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф
Украина просит разрешения Белого дома на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России с целью противодействия российскому наступлению в Харьковской области.
ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику
Российские войска замедлили свои наступательные операции в Харьковской области, применяя новую тактику использования небольших штурмовых групп для проникновения на украинские позиции и создания "буферной зоны" вблизи границы вместо более глубокого продвижения.