Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  3862 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  95277 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  133697 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  133902 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  155961 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152264 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130925 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175672 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210639 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215112 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Новости по теме
Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

  •  3638 просмотра
Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы

Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы

  •  3017 просмотра
Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных

Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных

  •  3750 просмотра
Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток

Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток

  •  3737 просмотра
Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

  •  4086 просмотра
"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов

"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов

  •  3971 просмотра
Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса

Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса

  •  3397 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

  •  61527 просмотра
Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф

Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф

  •  10096 просмотра
ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику

ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику

  •  13566 просмотра

Популярные

В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

  •  105126 просмотра
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

  •  100462 просмотра
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

  •  103005 просмотра
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

  •  106915 просмотра
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

  •  101255 просмотра

Публикации

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

  •  61527 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  310626 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  352787 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  352720 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  358986 просмотра

Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

Около 10% жителей Киева вчера подверглись аварийным отключениям электроэнергии из-за дефицита, вызванного российской агрессией и атаками на украинские энергогенерирующие объекты, причем ограничения касались также и промышленности.

Экономика •   •  3638 просмотра
Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы

Google представляет Project Gameface - код с открытым исходным кодом для разработчиков Android, который позволяет управлять громкой связью, жестами и движениями головы, используя мимику и камеру устройства.

Технологии •   •  3017 просмотра
Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы

Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных

Согласно исследованию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские хакеры активизировали кибератаки на мобильные устройства украинских военных, используя вредоносное программное обеспечение, замаскированное под легальное, и распространяя его через мессенджеры.

Война •   •  3750 просмотра
Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных

Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток

Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии из-за дефицита мощностей после российских обстрелов. Ограничения на потребление электроэнергии для промышленности будут применяться в течение дня, чтобы избежать отключений.

Общество •   •  3737 просмотра
Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток

Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф - операция ГУР, указал источник.

Война •   •  4086 просмотра
Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поделился новыми кадрами боевой работы украинских военных, которую он назвал "роковой для российских оккупантов".

Война •   •  3971 просмотра
"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов

Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса

К августу 2025 года компания Meta прекращает выпуск приложения для бизнес-сотрудничества Workplace, чтобы сосредоточиться на технологиях искусственного интеллекта и метавселенной.

Экономика •   •  3397 просмотра
Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Инвесторы вместе с новым руководством компании упорно ищут возможности для возобновления строительства. Есть несколько перспективных идей, но все они, по мнению руководителей киевской власти, как владельца коммунальной компании, не являются рабочими.

публикации •   •  61527 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф

Украина просит разрешения Белого дома на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории России с целью противодействия российскому наступлению в Харьковской области.

Война •   •  10096 просмотра
Украина пытается получить разрешение Белого дома на удары по военным складам в середине рф

ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику

Российские войска замедлили свои наступательные операции в Харьковской области, применяя новую тактику использования небольших штурмовых групп для проникновения на украинские позиции и создания "буферной зоны" вблизи границы вместо более глубокого продвижения.

Война •   •  13566 просмотра
ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику