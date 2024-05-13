"Ситуация сложная": министр энергетики призвал потребителей экономить свет и готовиться к сложной зиме

Министр энергетики Украины Герман Галущенко посоветовал готовиться к сложной зиме, отметив, что будет сложно удержать систему без ограничений, особенно зимой, и указал, что трудности с электроснабжением могут быть и летом. Заявление министра обнародовали в Минэнерго в понедельник, призвав экономно потреблять электроэнергию, пишет УНН.

Детали

Глава Минэнерго отметил, что в течение последних месяцев украинская энергосистема получила наибольшие повреждения со времен начала полномасштабной войны с россией.

"На сегодня мы уже потеряли около 8 ГВт мощности в системе. Если бы это произошло в любой другой стране, был бы уже тотальный блэкаут. Ситуация сложная. Но свет сегодня есть, система сбалансирована, и это - результат тяжелого труда энергетиков, которые ежедневно, круглосуточно работают над тем, чтобы поддержать систему", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, будут ли в сложившихся условиях ограничения электроснабжения потребителей, которые были в 2022-2023 годах, министр отметил: "Будет сложно удержать систему без ограничений, особенно зимой. Надо также учитывать, что мы сейчас фиксируем ситуацию по состоянию на сейчас, а ситуацию к зиме с учетом следующих обстрелов или их влияния на систему трудно предсказать. Но очевидно, что будет еще дополнительное негативное влияние на систему. Поэтому ситуация будет сложная".

Глава Минэнерго, как указано, "посоветовал всем потребителям готовиться к сложной зиме, одновременно подчеркнул, что энергетики сделают все возможное, чтобы она прошла стабильно, в частности как зима 2023-2024 годов".

"Даже если вы не имеете ограничений сегодня, надо понимать, что идет война, и где-то в это время эти ограничения есть. Поэтому очень важно экономное использование электроэнергии", - подчеркнул министр.

Он отметил, что трудности с электроснабжением могут быть и летом. В то же время в этот период года балансировать систему помогают мощности возобновляемых источников энергии, в частности солнечные электростанции.

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