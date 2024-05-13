"Ситуация сложная": министр энергетики призвал потребителей экономить свет и готовиться к сложной зиме

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  16981 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  24359 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  146582 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  203125 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  212794 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  204865 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159401 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151778 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131189 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133314 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

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11 мая 2024, 08:40  •  192218 просмотра
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9 мая 2024, 10:03  •  263664 просмотра

"Ситуация сложная": министр энергетики призвал потребителей экономить свет и готовиться к сложной зиме

Министр энергетики Украины предупредил о возможных трудностях с поставками электроэнергии зимой и летом из-за значительных потерь генерирующих мощностей в результате вражеских обстрелов, призвав потребителей экономить электроэнергию и готовиться к сложной зиме.

Общество •   •  13037 просмотра
"Ситуация сложная": министр энергетики призвал потребителей экономить свет и готовиться к сложной зиме

Социалисты побеждают на парламентских выборах в Каталонии после подсчета почти всех голосов

Социалисты во главе с Сальвадором Илой получили большинство мест на парламентских выборах в Каталонии, победив партии, выступающие за независимость, впервые за 13 лет.

Новости Мира •   •  11664 просмотра
Социалисты побеждают на парламентских выборах в Каталонии после подсчета почти всех голосов

Папа Римский: Святой Престол готов поспособствовать обмену всех пленных между рф и Украиной

Папа Франциск в очередной раз призвал к общему обмену всех заключенных между Россией и Украиной, заверив готовность Святого Престола способствовать любым усилиям в этом направлении, особенно в отношении тяжелораненых и больных.

Война •   •  12365 просмотра
Папа Римский: Святой Престол готов поспособствовать обмену всех пленных между рф и Украиной

"Готовил ракетные удары": СБУ задержала в Ровно агента фсб

Служба безопасности Украины задержала в Ровно агента фсб, который готовил координаты для российских ракетных и беспилотных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры в регионе, проводя разведку и отслеживая передвижения украинских военных.

Война •   •  10633 просмотра
"Готовил ракетные удары": СБУ задержала в Ровно агента фсб

Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук

По состоянию на сегодняшнее утро в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносца, сообщает представитель Южного командования сил обороны.

Война •   •  10134 просмотра
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - Плетенчук

Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей

Генеральный директор Yasno прогнозирует, что если потребление электроэнергии продолжит расти, Украина может ввести ограничения для бытовых потребителей, чтобы покрыть дефицит. Впрочем, по его словам, отсутствие тепла вызывает больше беспокойства, чем нехватка электроэнергии.

Общество •   •  10708 просмотра
Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей

Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов

За прошлую неделю враг 50 раз обстрелял 20 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 308 взрывов, включая ракетный обстрел и авиаудар.

Война •   •  11059 просмотра
Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов

Президентские выборы в Литве: кто встретится во втором туре и как кандидаты поддерживают Украину

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните встретятся во втором туре президентских выборов в Литве. В первом туре Науседа получил 44,19% голосов избирателей, а Шимоните - 19,78%.

политика •   •  12297 просмотра
Президентские выборы в Литве: кто встретится во втором туре и как кандидаты поддерживают Украину

В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

В 2023 году в Украине было вынесено рекордное количество обвинительных приговоров за мошенничество - около 3100, что значительно больше, чем в 2021 году, когда было вынесено 2300 таких приговоров.

Криминал и ЧП •   •  9694 просмотра
В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список

Украинская разведка идентифицировала личный состав 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии россии, причастный к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Война •   •  18507 просмотра
ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список