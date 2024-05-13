Гендиректор Yasno прогнозирует ограничение электроэнергии для бытовых потребителей

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что если потребление электроэнергии будет расти еще больше, то в Украине могут ввести ограничения для бытовых потребителей. Об этом Коваленко заявил в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"У нас есть две части энергосистемы. Первое - это энергетическая часть, вторая - это сети. Если мы говорим об энергетической, то у нас уже в системе есть дефицит. Мы можем генерировать какую-то часть электроэнергии внутри, извне у нас добавляется импорт, который может предоставляться как аварийная помощь, а может быть коммерческим. Если мы имеем эти все энергетические объемы, то их уже не хватает уже сейчас с точки зрения потребностей, которые мы потребляем как страна", - сказал Коваленко.

Он отметил, что в Украине есть два типа крупных потребителей электроэнергии - промышленность и бытовые.

Сейчас ограничивают промышленных потребителей, чтобы покрыть этот дефицит. Я думаю, что если потребление будет расти еще больше, а оно 100% будет расти еще больше, то ограничения у нас будут. Это не будет существенными потерями, надо бояться не отсутствия электроэнергии, а отсутствия тепла. У нас очень длинный световой день, у нас тепло и час, или несколько часов в день без электроэнергии не будет критическим. Я считаю, что надо концентрироваться всем на подготовке к следующему отопительному сезону - добавил Коваленко.

Напомним

Сейчас обсуждается вопрос о вероятном повышении тарифа на электроэнергию.