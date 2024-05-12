В Україні обговорюється питання щодо ймовірного підвищення тарифу на електроенергію
Київ • УНН
В Україні обговорюють можливе підвищення тарифів на електроенергію протягом місяця через потребу в коштах на підготовку до осінньо-зимового періоду та ремонт пошкоджених обстрілами енергетичних об'єктів.
Наразі обговорюється питання щодо ймовірного підвищення тарифу на електроенергію. Протягом місяця будуть прийняті якісь рішення. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми зараз дивимося на це питання, будемо дивитися. Насправді потрібно розуміти, що якщо ти не маєш електроенергії, то в принципі не принципово скільки вона коштує. Тому завдання для того, щоб вона була. Я думаю, що протягом місяця будуть прийняті якісь рішення,
Доповнення
В.о. генерального директора "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк повідомляв, що Україні можливо доведеться стикнутися із підвищенням тарифів на електроенергію, адже для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.