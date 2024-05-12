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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

Киев  •  УНН

12 мая 2024, 15:44  •  1184 просмотра

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В Украине обсуждают возможное повышение тарифов на электроэнергию в течение месяца из-за потребности в средствах на подготовку к осенне-зимнему периоду и ремонт поврежденных обстрелами энергетических объектов.

Сейчас обсуждается вопрос о вероятном повышении тарифа на электроэнергию. В течение месяца будут приняты какие-то решения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы сейчас смотрим на этот вопрос, будем смотреть. На самом деле нужно понимать, что если ты не имеешь электроэнергии, то в принципе не принципиально сколько она стоит. Поэтому задача для того, чтобы она была. Я думаю, что в течение месяца будут приняты какие-то решения,

- сказал Галущенко отвечая о вероятном повышении тарифа на электроэнергию после сильных обстрелов.

Дополнение

И.о. генерального директора "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк сообщал, что Украине возможно придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию, ведь для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно более миллиарда долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Минэнерго и Мининфраструктуры утвердить графики ремонтов энергетических объектов и шагов по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25 годов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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