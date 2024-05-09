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Можливо, доведеться стикнутися із підвищенням тарифів на електроенергію – Українські розподільні мережі

Можливо, доведеться стикнутися із підвищенням тарифів на електроенергію – Українські розподільні мережі

Київ • УНН

 • 18105 перегляди

Україні, можливо, доведеться підвищити тарифи на електроенергію, оскільки для підготовки до осінньо-зимового періоду їй потрібно понад 1 млрд доларів.

Україні можливо доведеться стикнутися із підвищенням тарифів на електроенергію, адже для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів. Таку думку висловив в.о. генерального директора "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк  в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання про ризики підвищення тарифів на електроенергію, Мартинюк відповів, що це може статися, як вимушений крок для підготовки до осінньо-зимового періоду.

На мою суб’єктивну думку, ми, можливо, будемо змушені з цим стикнутися, оскільки нам для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів на сьогодні. Є певні обговорення на сьогодні, вони будуть прийматися на рівні Національної комісії регулювання електроенергетики. Я не знаю, які джерела будуть залучені, але, як на мене, та на мою суб’єктивну думку, можливо нам доведеться стикнутися із підвищенням тарифів, тому що сума не маленька

- сказав він.

Мартинюк  зазначив, що на сьогодні українських внутрішніх джерел не вистачає, Україні допомагають країни-сусіди.

Доповнення

В кінці березня 2024 року  міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Міністерство енергетики України не розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.

5 порад, як ефективно зменшити використання електроенергії08.05.24, 19:03 • 114887 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
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