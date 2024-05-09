Можливо, доведеться стикнутися із підвищенням тарифів на електроенергію – Українські розподільні мережі
Київ • УНН
Україні, можливо, доведеться підвищити тарифи на електроенергію, оскільки для підготовки до осінньо-зимового періоду їй потрібно понад 1 млрд доларів.
Україні можливо доведеться стикнутися із підвищенням тарифів на електроенергію, адже для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів. Таку думку висловив в.о. генерального директора "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання про ризики підвищення тарифів на електроенергію, Мартинюк відповів, що це може статися, як вимушений крок для підготовки до осінньо-зимового періоду.
На мою суб’єктивну думку, ми, можливо, будемо змушені з цим стикнутися, оскільки нам для підготовки до осінньо-зимового періоду потрібно більше мільярда доларів на сьогодні. Є певні обговорення на сьогодні, вони будуть прийматися на рівні Національної комісії регулювання електроенергетики. Я не знаю, які джерела будуть залучені, але, як на мене, та на мою суб’єктивну думку, можливо нам доведеться стикнутися із підвищенням тарифів, тому що сума не маленька
Мартинюк зазначив, що на сьогодні українських внутрішніх джерел не вистачає, Україні допомагають країни-сусіди.
Доповнення
В кінці березня 2024 року міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Міністерство енергетики України не розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.
5 порад, як ефективно зменшити використання електроенергії08.05.24, 19:03 • 114887 переглядiв