Возможно, придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию - Украинские распределительные сети

Украине возможно придется столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию, ведь для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно более миллиарда долларов. Такое мнение высказал и.о. генерального директора "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос о рисках повышения тарифов на электроэнергию, Мартынюк ответил, что это может произойти, как вынужденный шаг для подготовки к осенне-зимнему периоду.

По моему субъективному мнению, мы возможно будем вынуждены с этим столкнуться, поскольку нам для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно более миллиарда долларов на сегодня. Есть определенные обсуждения на сегодня, они будут приниматься на уровне Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. Я не знаю, какие источники будут привлечены, но, как по мне, и по моему субъективному мнению, возможно нам придется столкнуться с повышением тарифов, потому что сумма не маленькая - сказал он.

Мартынюк отметил, что на сегодня украинских внутренних источников не хватает, Украине помогают страны-соседи.

Дополнение

В конце марта 2024 года министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Министерство энергетики Украины не рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Минэнерго и Мининфраструктуры утвердить графики ремонтов энергетических объектов и шагов по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25 годов.

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