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Гендиректор Yasno прогнозує обмеження електроенергії для побутових споживачів

Гендиректор Yasno прогнозує обмеження електроенергії для побутових споживачів

Київ • УНН

 • 23856 перегляди

Генеральний директор Yasno прогнозує, що якщо споживання електроенергії продовжить зростати, Україна може запровадити обмеження для побутових споживачів, щоб покрити дефіцит. Втім, за його словами, відсутність тепла викликає більше занепокоєння, ніж нестача електроенергії.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що якщо споживання електроенергії буде рости ще більше, то в Україні можуть ввести обмеження для побутових споживачів. Про це Коваленко заявив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

"В нас є дві частини енергосистеми. Перше - це енергеційна частина, друга - це мережі. Якщо ми кажемо про енергеційну, то в нас вже в системі є дефіцит. Ми можемо генерувати якусь частину електроенергії всередині, ззовні в нас додається імпорт, який може надаватися як аварійна допомога, а може бути комерційним. Якщо ми маємо ці всі енергеційні об’єми, то їх вже не вистачає вже зараз з точки зору потреб, які ми споживаємо як країна", - сказав Коваленко.

Він зазначив, що в Україні є два типи великих споживачів електроенергії - промисловість та побутові.

Зараз обмежують промислових споживачів, щоб покрити цей дефіцит. Я думаю, що якщо споживання буде рости ще більше, а воно 100% буде рости ще більше, то обмеження в нас будуть. Це не буде суттєвими втратами, треба боятися не відсутності електроенергії, а відсутності тепла. В нас дуже довгий світловий день, в нас тепло і година, або декілька годин в день без електроенергії не буде критичним. Я вважаю, що треба концентруватися всім на підготовці до наступного опалювального сезону

- додав Коваленко.

Нагадаємо

Наразі обговорюється питання щодо ймовірного підвищення тарифу на електроенергію.

Павло Башинський

Павло Башинський

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