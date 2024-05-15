Екстрені відключення світла у Києві та в низці областей - скасовані
Київ • УНН
Станом на 9:00 15 травня екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській області, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях скасовані, але ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною.
Запроваджені у середу, 15 травня, з 6:40 ранку екстрені відключення електроенергії в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині наразі вже скасовані. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК, передає УНН.
Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано. Енергетики повертають світло в усі домівки
В ДТЕК попросили українців продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, додали в компанії.
Раніше у середу, 15 травня, з 6:40 до 09:00 години диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.
Доповнення
Як раніше повідомляли в КМДА, обмеження енергопостачання в столиці сьогодні вранці були незначні та не впливали на життєдіяльність міста. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежувалось.