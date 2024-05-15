Экстренные отключения света в Киеве и в ряде областей - отменены

Введенные в среду, 15 мая, с 6:40 утра экстренные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях сейчас уже отменены. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.

По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены. Энергетики возвращают свет во все дома - говорится в сообщении ДТЭК.

В ДТЭК попросили украинцев продолжать разумно потреблять электричество. Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, добавили в компании.

Ранее в среду, 15 мая, с 6:40 до 09:00 часов диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

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Как ранее сообщали в КГГА, ограничения энергоснабжения в столице сегодня утром были незначительны и не влияли на жизнедеятельность города. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивалось.