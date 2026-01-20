$43.180.08
Эксклюзив
13:37 • 3218 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 11001 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 11155 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 19246 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 20115 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 21268 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20428 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17316 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36733 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67955 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 74158 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 474 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 548 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 33323 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 48995 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 41516 просмотра
В Верховной Раде пропал свет - нардеп

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил об отсутствии света в Верховной Раде. Ранее Аппарат ВР перешел на дистанционную работу из-за отсутствия отопления и воды.

В Верховной Раде пропал свет - нардеп

В Раде в дополнение к отсутствию воды и тепла пропал и свет. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Ну, в дополнение к отсутствию тепла и воды, в Раде также пропал и свет 

- сообщил Железняк.

В Киеве до трети жилого фонда остается без тепла после атаки врага20.01.26, 16:19 • 852 просмотра

Напомним

Аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за атак РФ.

Антонина Туманова

