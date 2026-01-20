В Верховной Раде пропал свет - нардеп

В Раде в дополнение к отсутствию воды и тепла пропал и свет. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Напомним

Аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за атак РФ.