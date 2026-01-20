В Верховной Раде пропал свет - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил об отсутствии света в Верховной Раде. Ранее Аппарат ВР перешел на дистанционную работу из-за отсутствия отопления и воды.
В Раде в дополнение к отсутствию воды и тепла пропал и свет. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Ну, в дополнение к отсутствию тепла и воды, в Раде также пропал и свет
В Киеве до трети жилого фонда остается без тепла после атаки врага20.01.26, 16:19 • 852 просмотра
Напомним
Аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за атак РФ.