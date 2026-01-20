У Верховній Раді зникло світло - нардеп

У Раді на доповнення до відсутності води та тепла зникло і світло. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Ну, в доповнення до відсутності тепла та води, у Раді також зникло і світло - повідомив Железняк.

У Києві до третини житлового фонду залишається без тепла після атаки ворога

Нагадаємо

Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно у зв'язку з відсутністю опалення та води через атаки рф.