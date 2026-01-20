$43.180.08
Ексклюзив
13:37 • 3032 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 10692 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 10987 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 19063 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 19947 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 21159 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20371 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17290 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36684 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67869 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 74062 перегляди
У Верховній Раді зникло світло - нардеп

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про відсутність світла у Верховній Раді. Раніше Апарат ВР перейшов на дистанційну роботу через відсутність опалення та води.

У Верховній Раді зникло світло - нардеп

У Раді на доповнення до відсутності води та тепла зникло і світло. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Ну, в доповнення до відсутності тепла та води, у Раді також зникло і світло 

- повідомив Железняк.

У Києві до третини житлового фонду залишається без тепла після атаки ворога20.01.26, 16:19 • 774 перегляди

Нагадаємо

Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно у зв'язку з відсутністю опалення та води через атаки рф.

Антоніна Туманова

