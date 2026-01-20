У Верховній Раді апарат переходить на дистанційку - нардеп

Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно у зв'язку з відсутністю опалення та води через атаки рф, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага, то інформую, що і в Раді сьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв’язку з відсутністю опалення та води через обстріли - написав Железняк.

Він додав, що "конкретно у моєму кабінеті що так, то так опалення майже не було і десь +12 градусів".

"Нічого страшного в тому, що апарат Ради попрацює віддалено. В самій Раді немає ні води, ні тепла. Зараз немає сесії. І можна все робити дистанційно", - додав, своєю чергою, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

