У Верховній Раді апарат переходить на дистанційку - нардеп
Київ • УНН
Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно через відсутність опалення та води, спричинену атаками РФ. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що температура в його кабінеті становить близько +12 градусів.
Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно у зв'язку з відсутністю опалення та води через атаки рф, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага, то інформую, що і в Раді сьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв’язку з відсутністю опалення та води через обстріли
Він додав, що "конкретно у моєму кабінеті що так, то так опалення майже не було і десь +12 градусів".
"Нічого страшного в тому, що апарат Ради попрацює віддалено. В самій Раді немає ні води, ні тепла. Зараз немає сесії. І можна все робити дистанційно", - додав, своєю чергою, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
