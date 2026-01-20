У Верховній Раді апарат переходить на дистанційку - нардеп

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 січня, 18:36 • 21054 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 46430 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 38829 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 40147 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 35211 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 42971 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 20498 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 52889 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 50169 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19156 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35 • 21580 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 20233 перегляди
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію03:37 • 4582 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 16525 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 16106 перегляди
Публікації
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 1506 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 42973 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 52891 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 50171 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 66544 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Віталій Кличко
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Об'єднані Арабські Емірати
Європа
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 22599 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 38037 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 32134 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 36969 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 48988 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

У Верховній Раді апарат переходить на дистанційку - нардеп

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно через відсутність опалення та води, спричинену атаками РФ. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що температура в його кабінеті становить близько +12 градусів.

У Верховній Раді апарат переходить на дистанційку - нардеп

Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно у зв'язку з відсутністю опалення та води через атаки рф, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага, то інформую, що і в Раді сьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв’язку з відсутністю опалення та води через обстріли

- написав Железняк.

Він додав, що "конкретно у моєму кабінеті що так, то так опалення майже не було і десь +12 градусів".

"Нічого страшного в тому, що апарат Ради попрацює віддалено. В самій Раді немає ні води, ні тепла. Зараз немає сесії. І можна все робити дистанційно", - додав, своєю чергою, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16.01.26, 12:34 • 29578 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Верховна Рада України
Ярослав Железняк