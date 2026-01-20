В Верховной Раде аппарат переходит на дистанционку - нардеп
Киев • УНН
Аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно из-за отсутствия отопления и воды, вызванного атаками РФ. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что температура в его кабинете составляет около +12 градусов.
Аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за атак рф, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Учитывая, что почему-то к этой теме активное внимание, то информирую, что и в Раде сегодня Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов
Он добавил, что "конкретно в моем кабинете что так, то так отопления почти не было и где-то +12 градусов".
"Ничего страшного в том, что аппарат Рады поработает удаленно. В самой Раде нет ни воды, ни тепла. Сейчас нет сессии. И можно все делать дистанционно", - добавил, в свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
