В Верховной Раде аппарат переходит на дистанционку - нардеп

Аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за атак рф, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Учитывая, что почему-то к этой теме активное внимание, то информирую, что и в Раде сегодня Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов - написал Железняк.

Он добавил, что "конкретно в моем кабинете что так, то так отопления почти не было и где-то +12 градусов".

"Ничего страшного в том, что аппарат Рады поработает удаленно. В самой Раде нет ни воды, ни тепла. Сейчас нет сессии. И можно все делать дистанционно", - добавил, в свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

