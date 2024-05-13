В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  79329 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  108371 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  161006 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208257 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214117 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205553 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159719 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151865 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131258 просмотра

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  220473 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  288729 просмотра

В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России.

политика •   •  915 просмотра
В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов

Посольство Великобритании в Грузии временно закрыло свой визовый центр в Тбилиси из-за протестов у здания парламента относительно противоречивого закона об "иностранном влиянии".

Новости Мира •   •  981 просмотра
В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов

Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности

Aston Martin Vantage 2025 года получит новый смелый кузов, значительно более мощный 656-сильный 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом и высокотехнологичный интерьер.

Технологии •   •  1288 просмотра
Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности

россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма

Российско-оккупационные войска 17 раз обстреляли Днепропетровскую область, повредив здания, жилые дома, автомобиль, теплицы, хозяйственные постройки, сельскохозяйственное предприятие, линии электропередач и газопроводы, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе.

Война •   •  2961 просмотра
россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма

Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

Женская сборная Украины по пляжному волейболу выиграла все шесть матчей, не проиграв ни одного сета, и вышла в финал Кубка наций CEV.

спорт •   •  2721 просмотра
Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска

российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полиции, который эвакуировал людей из Волчанска Харьковской области, но машина спасла жизнь трем правоохранителям, никто не пострадал.

Война •   •  4032 просмотра
Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска

Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

В Центре противодействия дезинформации объясняют, что оборонительные фортификации на Харьковщине построены, но из-за угрозы вражеских обстрелов они созданы за пределами "серой зоны".

Война •   •  4693 просмотра
Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью

россияне удерживают гражданских лиц в подвалах Волчанска Харьковской области, угрожая им расстрелом и принудительным трудом, что является военными преступлениями и нарушением Женевской конвенции, сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Общество •   •  7004 просмотра
Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью

Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Олега Луговского.

Война •   •  9253 просмотра
Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Трюдо координацию позиций перед Саммитом мира, лидерство Канады в возвращении перемещенных украинских детей, ситуацию на фронте и продолжение оборонной поддержки Украины.

политика •   •  7102 просмотра
Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины