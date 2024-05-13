В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

В Киев прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Майкл Карпентер. Об этом рассказала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Детали

Рада приветствовать в Киеве старшего директора по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкла Карпентера. США подтверждают нашу непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России - говорится в заметке дипломата.

Напомним

Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина выдержит усиленные атаки России на линии фронта, а США предоставят необходимое оборудование, оружие и помощь.

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