До України прибув старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США
Київ • УНН
Майкл Карпентер, старший директор з європейських справ Ради національної безпеки США, прибув до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії.
До Києва прибув старший директор з питань Європи в Раді національної безпеки Сполучених Штатів Майкл Карпентер. Про це розповіла пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.
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Рада вітати у Києві старшого директора з питань Європи у Раді національної безпеки США Майкла Карпентера. США підтверджують нашу непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії росії
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