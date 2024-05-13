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До України прибув старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США

До України прибув старший директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США

Київ • УНН

 • 21217 перегляди

Майкл Карпентер, старший директор з європейських справ Ради національної безпеки США, прибув до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії.

До Києва прибув старший директор з питань Європи в Раді національної безпеки Сполучених Штатів Майкл Карпентер. Про це розповіла пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.

Деталі 

Рада вітати у Києві старшого директора з питань Європи у Раді національної безпеки США Майкла Карпентера. США підтверджують нашу непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії росії  

- йдеться в дописі дипломатки. 

Нагадаємо

Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна витримає посилені атаки росії на лінії фронту, а США нададуть необхідне обладнання, зброю та допомогу.

Нові HIMARS, бронетехніка та ракети для ППО: США розкрили вміст нового пакета військової допомоги Україні10.05.24, 20:49 • 100536 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
rada-natsionalnoi-bezpeky-sshaРада національної безпеки США
dzhon-kirbi-admiralДжон Кірбі
bridzhyt-a-brinkБріджит А. Брінк
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