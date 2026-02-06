В Украине заработало страхование бизнеса от военных рисков: пять компаний уже подали заявки
В Украине начала действовать программа страхования имущества предприятий от военных рисков. Уже пять компаний подали заявки на участие в механизме, предусматривающем компенсацию убытков от российских обстрелов.
Детали
По словам премьера, программа работает по двум направлениям. Первое – это прямая компенсация убытков для предприятий, работающих в прифронтовых регионах. Второе – частичная компенсация страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины.
Для предприятий в прифронтовых зонах государство будет покрывать убытки на сумму до 10 миллионов гривен за имущество, поврежденное или уничтоженное с 1 января 2026 года. Чтобы присоединиться к программе, бизнес должен уплатить единовременный взнос в размере 0,5% от общей суммы возможных потерь за все заявленное имущество.
Среди первых участников программы – харьковская Suziria Group, которая работает в сфере зоотоваров и сохранила рабочие места несмотря на войну. Компания продолжает деятельность в прифронтовом городе, в частности поддерживает работу офиса и производственно-логистических мощностей.
Еще четыре заявки также поступили от предприятий из прифронтовых регионов.
Правительство отмечает, что программа должна помочь бизнесу сохранять производство, рабочие места и экономическую активность даже в сложных условиях безопасности. Она является частью политики "Сделано в Украине" и администрируется Экспортно-кредитным агентством.
