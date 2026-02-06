$43.140.03
Эксклюзив
16:55 • 1858 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 4602 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 7150 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 7382 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 10839 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 10148 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 21039 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16797 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19543 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 62511 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
В Украине заработало страхование бизнеса от военных рисков: пять компаний уже подали заявки

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Украине начала действовать программа страхования имущества предприятий от военных рисков. Уже пять компаний подали заявки на участие в механизме, предусматривающем компенсацию убытков от российских обстрелов.

В Украине заработало страхование бизнеса от военных рисков: пять компаний уже подали заявки

В Украине стартовала программа страхования имущества предприятий от военных рисков. Уже поданы первые пять заявок на участие в механизме, который предусматривает компенсацию убытков от российских обстрелов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам премьера, программа работает по двум направлениям. Первое – это прямая компенсация убытков для предприятий, работающих в прифронтовых регионах. Второе – частичная компенсация страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины.

Для предприятий в прифронтовых зонах государство будет покрывать убытки на сумму до 10 миллионов гривен за имущество, поврежденное или уничтоженное с 1 января 2026 года. Чтобы присоединиться к программе, бизнес должен уплатить единовременный взнос в размере 0,5% от общей суммы возможных потерь за все заявленное имущество.

Бизнес уже получил первый льготный энергокредит под 0%. Всего подано более 300 заявок05.02.26, 17:51 • 3236 просмотров

Среди первых участников программы – харьковская Suziria Group, которая работает в сфере зоотоваров и сохранила рабочие места несмотря на войну. Компания продолжает деятельность в прифронтовом городе, в частности поддерживает работу офиса и производственно-логистических мощностей.

Еще четыре заявки также поступили от предприятий из прифронтовых регионов.

Правительство отмечает, что программа должна помочь бизнесу сохранять производство, рабочие места и экономическую активность даже в сложных условиях безопасности. Она является частью политики "Сделано в Украине" и администрируется Экспортно-кредитным агентством.

Напомним, что на портале "Дія" начата подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад. Выплаты за январь-март 2026 года будут начислены до конца этого месяца.

Андрей Тимощенков

