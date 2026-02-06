В Україні запрацювало страхування бізнесу від воєнних ризиків: п'ять компаній вже подали заявки
Київ • УНН
В Україні розпочала діяти програма страхування майна підприємств від воєнних ризиків. Вже п'ять компаній подали заявки на участь у механізмі, що передбачає компенсацію збитків від російських обстрілів.
В Україні стартувала програма страхування майна підприємств від воєнних ризиків. Уже подано перші п’ять заявок на участь у механізмі, який передбачає компенсацію збитків від російських обстрілів. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За словами прем'єрки, програма працює за двома напрямами. Перший – це пряма компенсація збитків для підприємств, що працюють у прифронтових регіонах. Другий – часткова компенсація страхового платежу для бізнесу по всій території України.
Для підприємств у прифронтових зонах держава покриватиме збитки на суму до 10 мільйонів гривень за майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року. Щоб долучитися до програми, бізнес має сплатити одноразовий внесок у розмірі 0,5% від загальної суми можливих втрат за все заявлене майно.
Серед перших учасників програми – харківська Suziria Group, яка працює у сфері зоотоварів і зберегла робочі місця попри війну. Компанія продовжує діяльність у прифронтовому місті, зокрема підтримує роботу офісу та виробничо-логістичних потужностей.
Ще чотири заявки також надійшли від підприємств з прифронтових регіонів.
Уряд наголошує, що програма має допомогти бізнесу зберігати виробництво, робочі місця та економічну активність навіть у складних безпекових умовах. Вона є частиною політики "Зроблено в Україні" та адмініструється Експортно-кредитним агентством.
