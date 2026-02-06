В Україні запрацювало страхування бізнесу від воєнних ризиків: п'ять компаній вже подали заявки

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 1888 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 4652 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 7204 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 7432 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 10874 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 10150 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 21054 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16797 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19543 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62527 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 10876 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 17980 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 21054 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 32784 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62528 перегляди
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 19354 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 22260 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 31480 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 34698 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 74533 перегляди
В Україні запрацювало страхування бізнесу від воєнних ризиків: п'ять компаній вже подали заявки

Київ • УНН

 • 38 перегляди

В Україні розпочала діяти програма страхування майна підприємств від воєнних ризиків. Вже п'ять компаній подали заявки на участь у механізмі, що передбачає компенсацію збитків від російських обстрілів.

В Україні запрацювало страхування бізнесу від воєнних ризиків: п'ять компаній вже подали заявки

В Україні стартувала програма страхування майна підприємств від воєнних ризиків. Уже подано перші п’ять заявок на участь у механізмі, який передбачає компенсацію збитків від російських обстрілів. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За словами прем'єрки, програма працює за двома напрямами. Перший – це пряма компенсація збитків для підприємств, що працюють у прифронтових регіонах. Другий – часткова компенсація страхового платежу для бізнесу по всій території України.

Для підприємств у прифронтових зонах держава покриватиме збитки на суму до 10 мільйонів гривень за майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року. Щоб долучитися до програми, бізнес має сплатити одноразовий внесок у розмірі 0,5% від загальної суми можливих втрат за все заявлене майно.

Бізнес вже отримав перший пільговий енергокредит під 0%. Загалом подано понад 300 заявок05.02.26, 17:51 • 3236 переглядiв

Серед перших учасників програми – харківська Suziria Group, яка працює у сфері зоотоварів і зберегла робочі місця попри війну. Компанія продовжує діяльність у прифронтовому місті, зокрема підтримує роботу офісу та виробничо-логістичних потужностей.

Ще чотири заявки також надійшли від підприємств з прифронтових регіонів.

Уряд наголошує, що програма має допомогти бізнесу зберігати виробництво, робочі місця та економічну активність навіть у складних безпекових умовах. Вона є частиною політики "Зроблено в Україні" та адмініструється Експортно-кредитним агентством.

Нагадаємо, що на порталі "Дії" розпочато подачу заявок на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад. Виплати за січень-березень 2026 року будуть нараховані до кінця цього місяця.

Андрій Тимощенков

