Бізнес вже отримав перший пільговий енергокредит під 0%. Загалом подано понад 300 заявок

Ексклюзив
15:05 • 4632 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 5576 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 11208 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 21359 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 48791 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 25752 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25366 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21000 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14182 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13953 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 4656 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 48809 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
МіГ-29
Опалення

Бізнес вже отримав перший пільговий енергокредит під 0%. Загалом подано понад 300 заявок

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В Україні видали перший пільговий кредит під 0% річних для бізнесу на придбання енергообладнання. Загалом вже надійшло 306 заявок на 384 млн гривень у межах програми підтримки енергонезалежності підприємств.

Бізнес вже отримав перший пільговий енергокредит під 0%. Загалом подано понад 300 заявок

В Україні видали перший пільговий кредит під 0% річних для бізнесу на придбання енергообладнання. Загалом до банків уже надійшло 306 заявок на суму 384 млн гривень у межах програми підтримки енергонезалежності підприємств. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

За її словами, енергокредити доступні для ФОПів та мікро-, малого і середнього бізнесу в межах державної програми "Доступні кредити 5–7–9". Максимальна сума фінансування становить до 10 млн гривень строком до трьох років.

Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю генераційного обладнання, зокрема газотурбінних, газопоршневих, біогазових, дизельних, бензинових і газових генераторів.

Наразі з програмою вже працюють 17 банків-партнерів, інші фінансові установи поступово долучаються. Заявки на такі кредити розглядають у пріоритетному порядку.

Уряд наголошує, що програма дозволяє бізнесу безперебійно працювати під час відключень електроенергії, зберігати виробництво та робочі місця, а громадам – стабільне функціонування важливих об’єктів навіть в умовах енергетичних викликів.

Нагадаємо

Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників. Уряд також зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітикаФінанси
Техніка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Відключення світла
Електроенергія