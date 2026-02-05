Бізнес вже отримав перший пільговий енергокредит під 0%. Загалом подано понад 300 заявок
Київ • УНН
В Україні видали перший пільговий кредит під 0% річних для бізнесу на придбання енергообладнання. Загалом до банків уже надійшло 306 заявок на суму 384 млн гривень у межах програми підтримки енергонезалежності підприємств. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
За її словами, енергокредити доступні для ФОПів та мікро-, малого і середнього бізнесу в межах державної програми "Доступні кредити 5–7–9". Максимальна сума фінансування становить до 10 млн гривень строком до трьох років.
Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю генераційного обладнання, зокрема газотурбінних, газопоршневих, біогазових, дизельних, бензинових і газових генераторів.
Наразі з програмою вже працюють 17 банків-партнерів, інші фінансові установи поступово долучаються. Заявки на такі кредити розглядають у пріоритетному порядку.
Уряд наголошує, що програма дозволяє бізнесу безперебійно працювати під час відключень електроенергії, зберігати виробництво та робочі місця, а громадам – стабільне функціонування важливих об’єктів навіть в умовах енергетичних викликів.
Нагадаємо
Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% співробітників. Уряд також зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою.