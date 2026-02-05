Бизнес уже получил первый льготный энергокредит под 0%. Всего подано более 300 заявок
В Украине выдан первый льготный кредит под 0% годовых для бизнеса на приобретение энергооборудования. В общей сложности в банки уже поступило 306 заявок на сумму 384 млн гривен в рамках программы поддержки энергонезависимости предприятий. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
По ее словам, энергокредиты доступны для ФЛП и микро-, малого и среднего бизнеса в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9". Максимальная сумма финансирования составляет до 10 млн гривен сроком до трех лет.
Полученные средства можно направить на закупку генерирующего оборудования, в частности газотурбинных, газопоршневых, биогазовых, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.
Сейчас с программой уже работают 17 банков-партнеров, другие финансовые учреждения постепенно присоединяются. Заявки на такие кредиты рассматриваются в приоритетном порядке.
Правительство подчеркивает, что программа позволяет бизнесу бесперебойно работать во время отключений электроэнергии, сохранять производство и рабочие места, а общинам – стабильное функционирование важных объектов даже в условиях энергетических вызовов.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% сотрудников. Правительство также уменьшило количество критериев для признания компании критически важной.