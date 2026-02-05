Бизнес уже получил первый льготный энергокредит под 0%. Всего подано более 300 заявок

$43.170.02
Эксклюзив
15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко
5 февраля, 07:12
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
11:46
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились
12:00
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой
12:12
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
13:14
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 4634 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 48794 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 62400 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 92345 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 92182 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 642 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 10396 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 15124 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 36932 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 20630 просмотра
Бизнес уже получил первый льготный энергокредит под 0%. Всего подано более 300 заявок

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В Украине выдали первый льготный кредит под 0% годовых для бизнеса на приобретение энергооборудования. Всего уже поступило 306 заявок на 384 млн гривен в рамках программы поддержки энергонезависимости предприятий.

Бизнес уже получил первый льготный энергокредит под 0%. Всего подано более 300 заявок

В Украине выдан первый льготный кредит под 0% годовых для бизнеса на приобретение энергооборудования. В общей сложности в банки уже поступило 306 заявок на сумму 384 млн гривен в рамках программы поддержки энергонезависимости предприятий. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

По ее словам, энергокредиты доступны для ФЛП и микро-, малого и среднего бизнеса в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9". Максимальная сумма финансирования составляет до 10 млн гривен сроком до трех лет.

Полученные средства можно направить на закупку генерирующего оборудования, в частности газотурбинных, газопоршневых, биогазовых, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Сейчас с программой уже работают 17 банков-партнеров, другие финансовые учреждения постепенно присоединяются. Заявки на такие кредиты рассматриваются в приоритетном порядке.

Правительство подчеркивает, что программа позволяет бизнесу бесперебойно работать во время отключений электроэнергии, сохранять производство и рабочие места, а общинам – стабильное функционирование важных объектов даже в условиях энергетических вызовов.

Напомним

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что производители трансформаторного оборудования смогут бронировать 100% сотрудников. Правительство также уменьшило количество критериев для признания компании критически важной.

Андрей Тимощенков

