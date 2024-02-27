В Украине за сутки произошло более 100 пожаров: спасатели призвали украинцев не поджигать сухую траву

Спасатели заявили, что в последние дни в Украине участились случаи пожаров на открытых территориях и призывают украинцев воздержаться от выжигания сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Согласно данным ГСЧС, только за прошедшие сутки в Украине произошло более сотни пожаров. В частности:

в Донецкой области ликвидировано 19 пожаров в природных экосистемах и на открытой территории, огнем уничтожено более 38 га сухой растительности;

на Днепропетровщине произошло 56 пожаров в экосистемах, общая площадь которых достигала более 48 га;



в Кировоградской области спасатели 5 раз выезжали на тушение пожаров сухостоя, выгорело более 2 тыс. кв.м;



На Харьковщине ликвидировано 16 пожаров;

в Винницкой области - 4 пожара;

на Запорожье - 5 пожаров в природных экосистемах.



Часто причинами возгораний становится хозяйственная деятельность граждан, ведь с повышением температуры воздуха люди начинают благоустраивать свои подворья и сжигать сухую траву - объяснили спасатели.

Они призвали людей соблюдать правила пожарной безопасности и обязательно помнить, что экосистемы являются домом для животных и птиц, которые могут пострадать!

Отдельно в ГСЧС подчеркнули, что за поджог сухой травы законом предусмотрен штраф от 3060 до 6120 грн.

Напомним

На Одесской области сгорело около 1,5 га сухостоя, спасатели допускают, что причиной возгорания могли стать дети, которые подожгли камыш.