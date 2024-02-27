В Україні за добу сталось понад 100 пожеж: рятувальники закликали українців не підпалювати суху траву

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10779 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73586 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156563 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154543 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127211 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134445 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86122 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93482 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99083 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89809 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4628 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3464 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6686 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5682 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5820 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154543 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224855 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374153 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310304 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3478 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15268 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32101 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28877 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127216 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Україні за добу сталось понад 100 пожеж: рятувальники закликали українців не підпалювати суху траву

Київ • УНН

 • 34812 перегляди

Рятувальники повідомили, що за один день у різних регіонах України сталося понад 100 пожеж, і закликали громадян утриматися від спалювання сухої трави як основної причини пожеж, за що їм загрожують штрафи.

В Україні за добу сталось понад 100 пожеж: рятувальники закликали українців не підпалювати суху траву

Рятувальники заявили, що останніми днями в Україні почастішали випадки пожеж на відкритих територіях і закликають українців утриматись від випалювання сухої трави.  Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.

Деталі 

Згідно з даними ДСНС, лише минулої доби в Україні сталась понад сотня пожеж. Зокрема:

  •  у Донецькій області ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності;
  • на Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 га;
  • у Кіровоградській області рятувальники 5 разів виїздили на гасіння пожеж сухостою, вигоріло понад 2 тис. кв.м;
  • На Харківщині ліквідовано 16 пожеж;
  •  на Вінниччині - 4 пожежі;
  • на Запоріжжі - 5 пожеж у природних екосистемах.

Часто причинами займань стає господарська діяльність громадян, адже з підвищенням температури повітря люди починають впорядковувати свої обійстя і спалювати суху траву

- пояснили рятувальники. 

Вони закликали людей дотримуватися правил пожежної безпеки й обов'язково пам'ятати, що екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати!

Окремо в ДСНС підкреслили, що за підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 грн.

Нагадаємо

На Одещині згоріло близько 1,5 га сухостою, рятувальники допускають, що причиною займання могли стати діти, що підпалили очерет.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП
Україна
Донецьк
Кропивницький
Вінниця
Запоріжжя
Одеса
Харків
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91