В Україні за добу сталось понад 100 пожеж: рятувальники закликали українців не підпалювати суху траву
Київ • УНН
Рятувальники повідомили, що за один день у різних регіонах України сталося понад 100 пожеж, і закликали громадян утриматися від спалювання сухої трави як основної причини пожеж, за що їм загрожують штрафи.
Рятувальники заявили, що останніми днями в Україні почастішали випадки пожеж на відкритих територіях і закликають українців утриматись від випалювання сухої трави. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними ДСНС, лише минулої доби в Україні сталась понад сотня пожеж. Зокрема:
- у Донецькій області ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності;
- на Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 га;
- у Кіровоградській області рятувальники 5 разів виїздили на гасіння пожеж сухостою, вигоріло понад 2 тис. кв.м;
- На Харківщині ліквідовано 16 пожеж;
- на Вінниччині - 4 пожежі;
- на Запоріжжі - 5 пожеж у природних екосистемах.
Часто причинами займань стає господарська діяльність громадян, адже з підвищенням температури повітря люди починають впорядковувати свої обійстя і спалювати суху траву
Вони закликали людей дотримуватися правил пожежної безпеки й обов'язково пам'ятати, що екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати!
Окремо в ДСНС підкреслили, що за підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 грн.
Нагадаємо
На Одещині згоріло близько 1,5 га сухостою, рятувальники допускають, що причиною займання могли стати діти, що підпалили очерет.