Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине создан Координационный центр для реализации Планов устойчивости регионов. Первое заседание состоится на неделе

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Кабинет министров создал Координационный центр для реализации Планов устойчивости регионов Украины. Его возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, а в состав вошли представители министерств, Верховной Рады и Офиса Президента.

В Украине создан Координационный центр для реализации Планов устойчивости регионов. Первое заседание состоится на неделе

Кабинет министров создал Координационный центр для реализации Планов устойчивости регионов Украины, а также утвердил положение о его работе, который будет работать под председательством премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом Свириденко сообщила в Telegram, передает УНН

Правительство создало Координационный центр под председательством премьер-министра для реализации Планов устойчивости регионов Украины, а также утвердило положение о его работе 

- написала Свириденко. 

По ее словам, в его состав вошли представители профильных министерств и центральных органов исполнительной власти, представители Верховной Рады, Офиса Президента, главы областных военных администраций и государственных компаний, в частности НЭК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укрзализныця".

Она отметила, что основные задачи Коордцентра - координация действий всех причастных органов центральной и местной власти для своевременной и надлежащей реализации планов устойчивости регионов в соответствии с ключевыми направлениями:

  • инженерно-технической защиты энергообъектов;
    • развития распределенной генерации;
      • обеспечения бесперебойного теплоснабжения;
        • бесперебойного водоснабжения и водоотведения.

          Готовим проведение первого заседания Координационного центра уже на этой неделе. Совместно с регионами стратегически усиливаем энергетическую устойчивость страны и готовимся к следующей зиме 

          - добавила Свириденко. 

          Напомним 

          Кабинет министров сформирует координационный центр для быстрого восстановления общин после обстрелов, куда привлекут всех необходимых чиновников, и также будут помогать Офис Президента Украины и сильные руководители областей.

          Павел Башинский

