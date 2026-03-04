В Украине создан Координационный центр для реализации Планов устойчивости регионов. Первое заседание состоится на неделе
Киев • УНН
Кабинет министров создал Координационный центр для реализации Планов устойчивости регионов Украины. Его возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, а в состав вошли представители министерств, Верховной Рады и Офиса Президента.
По ее словам, в его состав вошли представители профильных министерств и центральных органов исполнительной власти, представители Верховной Рады, Офиса Президента, главы областных военных администраций и государственных компаний, в частности НЭК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укрзализныця".
Она отметила, что основные задачи Коордцентра - координация действий всех причастных органов центральной и местной власти для своевременной и надлежащей реализации планов устойчивости регионов в соответствии с ключевыми направлениями:
- инженерно-технической защиты энергообъектов;
- развития распределенной генерации;
- обеспечения бесперебойного теплоснабжения;
- бесперебойного водоснабжения и водоотведения.
Готовим проведение первого заседания Координационного центра уже на этой неделе. Совместно с регионами стратегически усиливаем энергетическую устойчивость страны и готовимся к следующей зиме
