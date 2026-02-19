В Україні створять координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів - Зеленський
Київ • УНН
Кабінет міністрів сформує координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів. До роботи залучать урядовців, Офіс Президента та керівників областей.
Кабінет міністрів сформує координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів, куди залучать усіх необхідних урядовців, і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Сьогодні почали нову роботу з регіонами, з обласними владами, з нашими громадами. Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень. Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, із більш ефективним і швидким відновленням після ударів, із більш успішними проєктами в захисті основної інфраструктури, – увесь такий досвід ми будемо масштабувати. Сьогодні обговорили це в деталях із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко – уряд сформує відповідний координаційний центр
За його словами, до роботи центру залучать усіх необхідних урядовців, і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей.
Ми сьогодні говорили про це, зокрема, з Іваном Федоровим – керівником Запорізької адміністрації. Ми будемо працювати всі разом і з іншими керівниками областей, міст та громад – усіх, чий досвід заслуговує на увагу
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. На урядовому рівні створять координаційний центр для систематизації досвіду громад.