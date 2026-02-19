В Україні створять координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів - Зеленський

Кабінет міністрів сформує координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів, куди залучать усіх необхідних урядовців, і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні почали нову роботу з регіонами, з обласними владами, з нашими громадами. Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень. Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, із більш ефективним і швидким відновленням після ударів, із більш успішними проєктами в захисті основної інфраструктури, – увесь такий досвід ми будемо масштабувати. Сьогодні обговорили це в деталях із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко – уряд сформує відповідний координаційний центр