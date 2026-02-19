В Україні створять координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів - Зеленський

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 10486 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 15697 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 14433 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 24742 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 18601 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 29632 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25623 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25195 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24427 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18550 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
70%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 29239 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 22293 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 17122 перегляди
США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ13:59 • 6692 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 16450 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 16485 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 24745 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 29635 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 29272 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 43818 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джеффрі Епштайн
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Державний кордон України
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 17147 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 22318 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 24978 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 32821 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 33811 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

В Україні створять координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів - Зеленський

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Кабінет міністрів сформує координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів. До роботи залучать урядовців, Офіс Президента та керівників областей.

В Україні створять координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів - Зеленський

Кабінет міністрів сформує координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів, куди залучать усіх необхідних урядовців, і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

Сьогодні почали нову роботу з регіонами, з обласними владами, з нашими громадами. Увесь реальний досвід наших українських громад маємо використати для більш ефективних загальнодержавних рішень. Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, із більш ефективним і швидким відновленням після ударів, із більш успішними проєктами в захисті основної інфраструктури, – увесь такий досвід ми будемо масштабувати. Сьогодні обговорили це в деталях із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко – уряд сформує відповідний координаційний центр 

- сказав Зеленський. 

За його словами, до роботи центру залучать усіх необхідних урядовців, і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей. 

Ми сьогодні говорили про це, зокрема, з Іваном Федоровим – керівником Запорізької адміністрації. Ми будемо працювати всі разом і з іншими керівниками областей, міст та громад – усіх, чий досвід заслуговує на увагу 

- додав Президент. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує рішення щодо перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад. На урядовому рівні створять координаційний центр для систематизації досвіду громад.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя