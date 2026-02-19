$43.290.03
В Украине создадут координационный центр для быстрого восстановления общин после обстрелов - Зеленский

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Кабинет министров сформирует координационный центр для быстрого восстановления общин после обстрелов. К работе привлекут чиновников, Офис Президента и руководителей областей.

В Украине создадут координационный центр для быстрого восстановления общин после обстрелов - Зеленский

Кабинет министров сформирует координационный центр для быстрого восстановления общин после обстрелов, куда привлекут всех необходимых чиновников, а также будут помогать Офис Президента Украины и сильные руководители областей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН

Сегодня начали новую работу с регионами, с областными властями, с нашими общинами. Весь реальный опыт наших украинских общин должны использовать для более эффективных общегосударственных решений. Каждая община, которая проходит эту зиму с большей защитой для людей, с более эффективным и быстрым восстановлением после ударов, с более успешными проектами в защите основной инфраструктуры, – весь такой опыт мы будем масштабировать. Сегодня обсудили это в деталях с премьер-министром Украины Юлией Свириденко – правительство сформирует соответствующий координационный центр 

- сказал Зеленский. 

По его словам, к работе центра привлекут всех необходимых чиновников, а также будут помогать Офис Президента Украины и сильные руководители областей. 

Мы сегодня говорили об этом, в частности, с Иваном Федоровым – руководителем Запорожской администрации. Мы будем работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и общин – всех, чей опыт заслуживает внимания 

- добавил Президент. 

Напомним 

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин. На правительственном уровне будет создан координационный центр для систематизации опыта общин.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье