Ексклюзив
15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Петер Сіярто
Піт Гегсет
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
В Україні створили Координаційний центр для реалізації Планів стійкості регіонів. Перше засідання відбудеться на тижні

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Кабінет міністрів утворив Координаційний центр для реалізації Планів стійкості регіонів України. Його очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко, а до складу увійшли представники міністерств, Верховної Ради та Офісу Президента.

В Україні створили Координаційний центр для реалізації Планів стійкості регіонів. Перше засідання відбудеться на тижні

Кабінет міністрів утворив Координаційний центр для реалізації Планів стійкості регіонів України, а також затвердив положення про його роботу, який працюватиме під головуванням премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Про це Свириденко повідомила в Telegram, передає УНН

Уряд утворив Координаційний центр під головуванням премʼєр-міністра для реалізації Планів стійкості регіонів України, а також затвердив положення про його роботу 

- написала Свириденко. 

За її словами, до його складу увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, представники Верховної Ради, Офісу Президента, голови обласних військових адміністрацій та державних компаній, зокрема НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", АТ "Укрзалізниця".

Вона зазначила, що основні завдання Коордцентру - координація дій всіх причетних органів центральної і місцевої влади для вчасної і належної реалізації планів стійкості регіонів відповідно до ключових напрямків:

  • інженерно-технічного захисту енергообʼєктів;
    • розвитку розподіленої генерації;
      • забезпечення безперебійного теплопостачання;
        • безперебійного водопостачання та водовідведення.

          Готуємо проведення першого засідання Координаційного центру вже цього тижня. Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими 

          - додала Свириденко. 

          Нагадаємо 

          Кабінет міністрів сформує координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів, куди залучать усіх необхідних урядовців, і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей.

          Павло Башинський

          ЕкономікаПолітика
