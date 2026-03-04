В Україні створили Координаційний центр для реалізації Планів стійкості регіонів. Перше засідання відбудеться на тижні
Кабінет міністрів утворив Координаційний центр для реалізації Планів стійкості регіонів України. Його очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко, а до складу увійшли представники міністерств, Верховної Ради та Офісу Президента.
Кабінет міністрів утворив Координаційний центр для реалізації Планів стійкості регіонів України, а також затвердив положення про його роботу, який працюватиме під головуванням премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Про це Свириденко повідомила в Telegram, передає УНН.
За її словами, до його складу увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, представники Верховної Ради, Офісу Президента, голови обласних військових адміністрацій та державних компаній, зокрема НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз України", АТ "Укрзалізниця".
Вона зазначила, що основні завдання Коордцентру - координація дій всіх причетних органів центральної і місцевої влади для вчасної і належної реалізації планів стійкості регіонів відповідно до ключових напрямків:
- інженерно-технічного захисту енергообʼєктів;
- розвитку розподіленої генерації;
- забезпечення безперебійного теплопостачання;
- безперебійного водопостачання та водовідведення.
Готуємо проведення першого засідання Координаційного центру вже цього тижня. Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими
Кабінет міністрів сформує координаційний центр для швидкого відновлення громад після обстрілів, куди залучать усіх необхідних урядовців, і також допомагатимуть Офіс Президента України та сильні керівники областей.