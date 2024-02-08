В течение суток на фронте состоялось 92 боевых столкновения - Генштаб

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  109425 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  125731 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  158646 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  213070 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  235353 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  222367 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  246777 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  252572 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  208508 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189422 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В течение суток на фронте состоялось 92 боевых столкновения - Генштаб

По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 92 боевых столкновения на разных направлениях.

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В течение суток на фронте состоялось 92 боевых столкновения - Генштаб

В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма

Российские ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Крымом прошлой ночью, согласно сообщению Министерства обороны России.

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В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма

Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб

За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 6 местам сосредоточения противника, говорится в сводке Генерального штаба.

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Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских беспилотников Shahed из 17, запущенных из Крыма в ночь на 8 февраля.

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Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"

Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

Сенат США 8 февраля повторно рассмотрит законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню без включения миграционной реформы.

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Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби

Из-за нехватки помощи со стороны США Россия пользуется тем, что украинские системы противовоздушной обороны и боеприпасы постепенно истощаются, и увеличивает количество атак на украинские позиции и населенные пункты.

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На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби

8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.

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8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

США одобрили продажу Польше систем радиолокации для ПВО на $1,2 млрд

США одобрили продажу Польше радарных систем противовоздушной обороны на сумму 1,2 миллиарда долларов, которые помогут контролировать ее воздушное пространство и выявлять угрозы, такие как российские ракеты.

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США одобрили продажу Польше систем радиолокации для ПВО на $1,2 млрд

Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года

В 2022 году Китай перестал быть главным источником импорта США, уступив позицию Мексике впервые с 2008 года благодаря снижению экономической зависимости от Китая и диверсификации цепей поставок.

Экономика •   •  20252 просмотра
Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года

Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

Такер Карлсон объявил, что его интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет в эфир 9 февраля в 1 час ночи по киевскому времени.

Война •   •  21986 просмотра
Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным