Упродовж доби на фронті відбулось 92 бойові зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, за минулу добу українські війська відбили 92 бойових зіткнення на різних напрямках.
Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні 8 лютого Генштаб, передає УНН.
Деталі
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.
Українська авіація завдала 6 ударів по окупантах за добу – Генштаб08.02.24, 07:25 • 27053 перегляди