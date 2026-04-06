В Румынии двум украинцам предъявили обвинения в попытке диверсии в пользу России

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Двум украинцам грозит 10 лет за закладку зажигательных посылок в отделения Новой почты в Бухаресте. Действия координировались со спецслужбами России.

Румынская прокуратура в понедельник, 6 апреля, предъявила обвинения двум гражданам Украины в возрасте 23 и 24 лет в попытке диверсии и соучастии в попытке диверсии в рамках заговора, связанного с РФ. Об этом сообщает Balkan Insight, пишет УНН.

Подробности

По данным румынского Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT), подозреваемые в октябре прошлого года положили две посылки с зажигательным веществом в помещение "Новой Почты", украинской курьерской компании, работающей между странами ЕС и Украиной.

Существовал реальный риск того, что объект мог быть уничтожен пожаром, что потенциально угрожало бы национальной безопасности, учитывая, что офис расположен на первом этаже семиэтажного жилого дома в центральном, густонаселенном районе Бухареста

- заявили следователи.

Обвиняемым, которые сейчас находятся под стражей, грозит до десяти лет лишения свободы, если их признают виновными.

Отмечается, что задержание двух украинцев в октябре 2025 года было осуществлено в координации с польскими правоохранителями, которые также задержали шестерых подозреваемых в Польше.

В Кракове задержали украинца после угроз ютуберам на Пасхальной ярмарке02.04.26, 16:33 • 2907 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Нова Пошта
Европейский Союз
Бухарест
Румыния
Украина
Польша