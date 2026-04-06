У Румунії двом українцям висунули звинувачення у спробі диверсії на користь росії

Румунська прокуратура в понеділок, 6 квітня, висунула звинувачення двом громадянам України віком 23 та 24 років у спробі диверсії та співучасті у спробі диверсії у рамках змови, пов'язаної з рф. Про це повідомляє Balkan Insight, пише УНН.

Деталі

За даними румунського Департаменту з боротьби з організованою злочинністю і тероризмом (DIICOT) підозрювані у жовтні минулого року поклали дві посилки з запальною речовиною в приміщення "Нової Пошти", української кур'єрської компанії, яка працює між країнами ЄС та Україною.

Існував реальний ризик того, що об'єкт міг бути знищений пожежею, що потенційно загрожувало б національній безпеці, враховуючи, що офіс розташований на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в центральному, густонаселеному районі Бухареста - заявили слідчі.

Обвинуваченим, які нині перебувають під вартою, загрожує до десяти років позбавлення волі, якщо їх буде визнано винними.

Зазначається, що затримання двох українців у жовтні 2025 року було здійснено у координації з польськими правоохоронцями, які також затримали шістьох підозрюваних у Польщі.

