В российском орле прогремели взрывы: местная теплоцентраль оказалась под ударом
Киев • УНН
Вечером 16 ноября в российском орле прогремели взрывы. По предварительным данным, под ударом оказалась местная теплоцентраль.
Вечером 16 ноября в российском орле прогремели взрывы. По предварительным данным, под ударом оказалась местная теплоцентраль, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
В сети появились фото и видео взрывов в орле. О погибших и пострадавших пока не известно.
В местных Telegram-пабликах также пишут о звуках взрывов. Также там пишут, что в городе не звучит сирена тревоги.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что 16 ноября российские оккупанты атаковали с беспилотника авто в Днепровском районе Херсона. В результате три человека с минно-взрывными травмами и контузией оказались в больницах.